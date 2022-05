Vinícius Jr. faz 3, Modric brilha nas assistências e Real Madrid massacra Levante

12/05/2022 | 18:43



Campeão espanhol com quatro rodadas de antecedência, o Real Madrid se reabilitou da derrota para o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, na rodada passada, da melhor maneira possível. Com apresentação de gala no Santiago Bernabéu, massacrou o lanterna Levante com surra de 6 a 0. Foi um show de seu quarteto ofensivo, com hat-trick de Vinícius Júnior, Modric distribuindo três assistências e Rodrygo e Benzema também deixando suas marcas.

Restando oito minutos para o fim do jogo, ao melhor estilo Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior comemorou seu terceiro gol na partida na bandeirinha de escanteio, ovacionado pela torcida. Fechou a conta do massacre e mostrou que pode ser bastante útil para a seleção brasileira, na qual estará ao lado de Rodrygo nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, dias 2 e 6 de junho, respectivamente.

Depois de tropeçar na rodada passada e ter a faixa de campeão carimbada pelo rival Atlético de Madrid, sendo derrotado por 1 a 0 com algumas peças poupadas, o técnico Carlo Ancelotti escalou a maioria de seus titulares para mostrar que a derrota não passou de um acidente de trabalho dias antes da decisão da Liga dos Campeões contra o Liverpool - se encaram dia 28 em Paris.

E o time principal, sem Casemiro, Éder Militão e Kroos, provou que merecia um descanso no fim de semana. Com um primeiro tempo primoroso, foi logo abrindo 4 a 0 sobre o Levante, com Modric se destacando nas assistências e os atacantes Benzema, Rodrygo e Vinícius Júnior indo às redes.

A caminho da Segunda Divisão, o Levante resistiu ao Real por somente 13 minutos. Aproveitando a primeira assistência de Modric na partida, Mendy abriu o caminho para a goleada. Benzema ampliou com passe de Vinícius Júnior logo depois - devolveria o passe preciso ao companheiro no segundo tempo.

Depois só deu gol brasileiro no Santiago Bernabéu. Com passes de Modric, Rodrygo e Vinícius Júnior fecharam a primeira etapa já com o placar amplo. Os 4 a 0 não diminuíram o ímpeto ofensivo dos merengues na fase final.

Em dois contragolpes, Vinícius Júnior se colocou bem na pequena área para empurrar para as redes os passes precisos de Benzema (retribuiu a assistência do brasileiro) e de Jovic, substituto do francês na reta final do compromisso.

Além da festa dos merengues, chamou a atenção nas arquibancadas do Santiago Bernabéu a demonstração de amor dos torcedores do Levante pelo time, que jogará na Segunda Divisão espanhola na próxima temporada. Eles exibiram com orgulho faixas e a camisa do clube e cantaram alto.

Nos outros jogos desta quinta-feira, a Real Sociedad fez 3 a 0 no Cádiz, e o Villarreal, mesmo fora de casa, aplicou 5 a 1 no Rayo Vallecano.