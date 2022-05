Cássio faz tratamento contra dores na coxa e é dúvida para o duelo contra o Inter

12/05/2022 | 18:04



Sem sofrer gols há sete jogos, Cássio poderá ser o desfalque do Corinthians para a partida de sábado, diante do Internacional, às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro foi substituído por Ivan, aos 35 minutos do primeiro tempo, na vitória sobre a Portuguesa-RJ, queixando-se de dores na coxa esquerda.

Cássio esteve no CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira, quando iniciou tratamento da lesão. O Corinthians vai ter uma semana difícil pela frente. Além do Inter, o time de Parque São Jorge vai enfrentar o Boca Juniors, em La Bombonera, em Buenos Aires, na terça-feira, no duelo que poderá decidir o primeiro colocado do Grupo E da Copa Libertadores. No dia 22, o compromisso será o clássico com o São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Outro atleta que deixou o duelo com a Portuguesa mais cedo foi Junior Moraes, autor do primeiro gol. O atacante foi substituído no intervalo porque causou de uma alergia e está sendo medicado. Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita); Luan, (dores no quadril esquerdo); Ruan Oliveira (transição física); Róger Guedes (dores no joelho esquerdo) e Jô (dores no joelho esquerdo) também estão em tratamento.

O elenco corintiano se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã ao técnico Vítor Pereira, antes da viagem para Porto Alegre. Será a única atividade do treinador antes de definir a escalação para a partida contra o Inter.