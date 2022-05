FAB expulsa 'a bem da disciplina' sargento preso com 39 kg de cocaína na Espanha

12/05/2022 | 17:38



A Força Aérea Brasileira informou nesta quinta-feira, 12, ter excluído definitivamente de suas fileiras o sargento Manoel da Silva Rodrigues, que foi detido na Espanha, em junho de 2019, com 39 quilos de cocaína em um dos aviões da FAB que dava apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em fevereiro, o militar foi condenado pela Justiça Militar da União a 14 anos de seis meses de reclusão por tráfico internacional de drogas.

De acordo com a FAB, a exclusão do sargento, a bem da disciplina e com perda de grau hierárquico, é decorrente do processo administrativo aberto logo após Manoel ser flagrado transportando a cocaína, para analisar a conduta do militar, sob o prisma da ética militar.

Em nota, a Força Aérea alegou que o tempo decorrido até a efetiva expulsão de Manoel está ligado ao cumprimento dos devidos trâmites administrativos de intimação do militar. Ele está custodiado na Espanha desde sua prisão em flagrante, há quase três anos.

Em julgamento realizado em fevereiro, os integrantes do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, reconheceram que o Manoel da Silva Rodrigues utilizou a estrutura da corporação para exportar dezenas de quilos de drogas. Além disso, o sargento possui uma condenação na Justiça espanhola, de 6 anos e 1 dia de prisão.

Desde a prisão do sargento, a Polícia Federal abriu cinco fases da Operação Quinta Coluna para investigar se outros militares foram cooptados por um esquema de tráfico internacional de drogas.