Petra Belas Artes promove Noitão de sexta-feira 13

Esta sexta-feira é a primeira do ano que cai num dia 13, conhecido como um dia de azar. Para celebrar a data o Petra Belas Artes vai promover mais uma edição do Noitão Sexta-Feira 13, que vai ocupar três salas do complexo com nove filmes de terror e suspense ao longo da noite de sexta e na madrugada de sexta para sábado.

Cada sala ganhou um nome especial. Na sala 1, dedicada à Maldade na Alma serão exibidos os longas Mártires (2008), de Pascal Laugier, e As Fitas de Poughkeepsie (2007), de John Erick Dowdle. A sala 2 ganhou o título Diabo no Corpo e vai exibir A Profecia (1976), de Richard Donner e Possessão (2012), de Ole Bornedal. A terceira sala da programação especial é dedicada ao Terror no Oriente e vai contar com sessões do filme tailandês-sul coreano A Médium (2021) e do terror japonês House (1977).

Outros três filmes também serão exibidos, mas os títulos ainda são surpresa e ainda não tiveram seus títulos divulgados. Ingressos para as sessões podem ser comprados por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) tanto no site do complexo de salas quanto na bilheteria do local.

Conheça cada um dos filmes do Noitão Sexta-Feira 13, no Petra Belas Artes:

A Profecia

É uma obra-prima do gênero, estrelada por Gregory Peck e Lee Remick. O filme acompanha uma série de mortes misteriosas em torno de um embaixador dos Estados Unidos, que se pergunta se é possível que a criança que ele está criando seja realmente o Anticristo.

Possessão

Possessão traz a história de uma adolescente que compra uma caixa antiga em um bazar de garagem, sem saber que dentro do item de coleção vive um espírito ancestral maligno. O pai da menina junta-se à ex-mulher para encontrar uma maneira de acabar com a maldição sobre a criança.

Mártires

Em Mártires, Lucie é uma jovem à procura de vingança contra as pessoas que a sequestraram e atormentaram quando criança. Em sua jornada ela se une a outra garota, Anna, que também foi vítima de abuso infantil. Este é o início de uma aterradora viagem a um inferno de horror e depravação. O elenco conta com a participação do premiado diretor Xavier Dolan.

As Fitas de Poughkeepsie

Já em As Fitas de Poughkeepsie mostram uma casa abandonada, onde investigadores de assassinatos de Nova York descobrem centenas de fitas mostrando décadas de um trabalho macabro de um serial killer.

A Médium

A Médium mostra uma história horripilante sobre a herança de um xamã na região de Isan, na Tailândia, onde a Deusa que parece ter possuído um membro da família acaba não sendo tão benevolente quanto pensavam ser.

House

O japonês House traz a história de Gorgeous, que, na esperança de encontrar uma conexão com sua falecida mãe, faz uma viagem ao campo para visitar sua tia em sua casa ancestral. Ela convida seis amigos para se juntarem a ela e descobrem juntos que há mais na velha casa do que aparenta.