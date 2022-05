Virginia Fonseca revela tema de aniversário de Maria Alice e mostra convite: - O mundo da Tutti-frutti

12/05/2022 | 15:10



Feliz aniversário! No dia 30 de maio, Maria Alice completará um ano de idade. Para comemorar o primeiro ano da pequena, Virginia Fonseca vai fazer uma grande festa. O tema? O Mundo de Tutti-frutti! O convite também é chique: um livro com uma linda capa felpuda rosa que se abre para um mundo mágico.

- Sem o convite individual não entra no local. O mundo da Tutti-frutti. E como é que funciona? Você puxa aqui e está escrito: spray me. E o cheiro é de Tutti-frutti. E aí aparece: Maria Alice faz um aninho, dia 30 de maio, às 17h. Olha isso! Que chique! No final está escrito: Indispensável a apresentação do cartão magnético e o passaporte de vacinação na entrada do evento. Ficou muito lindo! Estou apaixonada por esse convite!

Apesar de ter participado da produção e visto um vídeo do convite, a influenciadora confessou que ia ser a primeira vez que o veria ao vivo. Por isso, ela decidiu gravar o vídeo e mostrar para os seguidores e fãs da família:

- A gente resolveu fazer esse vídeo do nada, porque acabou de chegar aqui em casa o convite de aniversário da Maria Alice. Vou abrir junto com o pessoal e vou ver junto com vocês. Eu já sei como vai ser, só que eu ainda não vi pessoalmente... Vi o vídeo como ia ser e tal...

Lembrando que a temática foi escolhida porque o apelido da pequena é Tutti-frutti.