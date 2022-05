Mercedes-Benz contrata mais 350 trabalhadores

Da Redação



12/05/2022 | 14:47



A Mercedes-Benz anunciou nesta quinta-feira (12/5) a contratação de mais 350 funcionários temporários para atuar na planta de São Bernardo no período entre junho e dezembro de 2022. No fim de abril a empresa havia anunciado a prorrogação de contrato de 300 trabalhadores.

"Considerando a atual demanda de mercado, bem como a necessidade de recuperar volumes de produção até o fim de 2022, a Mercedes-Benz do Brasil irá contratar cerca de 350 colaboradores temporários para a fábrica de São Bernardo, para o período de junho a dezembro de 2022", informou a montadora por nota.

Pela manhã o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou assembleia na portaria da Mercedes e informou os funcionários do reforço da equipe. A entidade também detalhou o índice do reajuste salarial pela inflação integral, de 12,47%, e a data de pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), garantidos pelo acordo negociado com empresa em 2020 e válido por três anos. Além disso, haverá aumento no valor do vale-alimentação, também conforme a inflação.

“Apesar de um cenário econômico e político difícil, conseguimos garantir poder de compra para os trabalhadores com o reajuste nos salários. Também foi possível conquistar mais contratações mesmo em um momento de índices recordes de desemprego no nosso País”, afirmou o diretor executivo do sindicato e trabalhador na Mercedes, Aroaldo Oliveira da Silva.

O dirigente lembrou que as contratações eram uma reivindicação da representação sindical. “Estávamos cobrando da fábrica por mais mão de obra e discutindo a realidade dos setores. Há uma antecipação de compra e aumento da demanda no mercado de caminhões devido à mudança da legislação ambiental no próximo ano. Ainda vemos a necessidade de mais contratações”, destacou.

O coordenador da representação, Sandro Vitoriano, apontou que no acordo de 2020 foi definido um valor fixo ao vale-alimentação, mas nova negociação da representação com a fábrica garantiu que o benefício também seja reajustado pela inflação. “É uma grande vitória para os trabalhadores. Com a carestia este é um aumento real no bolso dos companheiros. As negociações, organização e mobilização dos trabalhadores são extremamente importantes. Vamos continuar lutando por mais”.

Semicondutores

Sobre a falta de semicondutores, que paralisou a fábrica por 20 dias no fim de abril, o sindicato explicou que está acompanhando as demandas da montadora. E que no momento é possível dar continuidade aos processos produtivos. “Mesmo com a produção alta ainda sofremos com a falta de peças, por isso estamos acompanhando o programa de produção que a empresa espera atingir até dezembro”, ressaltou Aroaldo.

Hoje a planta da Mercedes-Benz em São Bernardo conta com cerca de 9.000 trabalhadores, sendo cerca de 6.000 na produção.