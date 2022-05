Rodrigo Garcia nomeia David Uip como secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde

Da Redação



12/05/2022 | 14:41



O governador Rodrigo Garcia nomeou nesta quinta-feira (12) o médico infectologista David Uip como secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. Ele será responsável por integrar as ações de vigilância epidemiológica, assistência, pesquisa, ensino e produção de novas vacinas e de medicamentos para combate a doenças infecciosas. O decreto com a nomeação será publicado na sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado.

"Hoje é um dia especial para São Paulo. É o dia em que eu anuncio a entrada no nosso secretariado do nosso novo secretário de Estado, dr. David Uip. Em nome da população, agradecer o dr. David Uip pela colaboração voluntária que deu à população de São Paulo iniciando, coordenando e instituindo o Centro de Contingência no início do período da pandemia de Covid-19. Com base nessa experiência e na história de vida, eu o convidei para que pudesse incorporar a nossa equipe do Governo de São Paulo como novo secretário de Estado" disse Rodrigo Garcia.

Com a nomeação de David Uip, o Governo de São Paulo contará com uma interface entre as instituições que atuam em pesquisa, inovação, na previsão de novas pandemias e epidemias, na estruturação para o seu enfrentamento e na tomada de decisões.

Entre as atribuições está a integração das ações e projetos do Instituto Butantan, Instituto de Saúde, USP (Unidade de São Paulo), Unicamp (Unidade Estadual de Campinas), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), Famema (Faculdade de Medicina de Marília), SIMI (Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente), Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), IDEA-GOV (Hub de Inovação do Governo de São Paulo), FURP (Fundação para o Remédio Popular), FUNCET (Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e FAMERP (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto).

O Comitê Científico, que prestou aconselhamento às decisões tomadas pelo Governo de São Paulo durante a pandemia da COVID-19, também fica incorporado à nova estrutura, e será ampliado, com o objetivo de desenvolver políticas públicas em vigilância epidemiológica e de saúde do Estado. Com essa nova estrutura será possível alinhar os protocolos de vigilância, assistência, prospecção de novas vacinas, produção de medicamentos e parceria com outras instituições na área de pesquisa e ensino - público e privado.

"Teremos uma rede estratégica de soluções em saúde que permitirá a otimização de instituições de reconhecida excelência, mas que hoje possuem atuação isolada e sem coordenação única contra pandemias, epidemias e combate às doenças infecciosas. Isso permitirá oferecer vigilância de alta performance, aliada a uma rede de pesquisa e de laboratórios de saúde pública, ensino e produção de medicamentos e vacinas que proporcione a disseminação das melhores práticas. Ciência e prática se unem em benefício da população", declarou David Uip.

Ele destaca que a nova estrutura do Governo de São Paulo promoverá o reposicionamento de órgãos que já exercem importante papel no combate a pandemias e epidemias, o que irá viabilizar a potencialização de suas ações e o aprofundamento de suas capacidades.

Segundo Uip, a vinculação do Butantan a esse novo formato permitirá soluções em vigilância epidemiológica, diagnósticos laboratoriais em saúde pública e privada, apoio aos municípios e suporte à pesquisa e ensino na área de combate às epidemias.

Currículo

David Uip é formado pela Faculdade de Medicina do ABC (atual Centro Universitário FMABC), em Santo André, com especialização - mestrado e doutorado - em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É também professor livre-docente da FMUSP.

Foi diretor da Casa da Aids do HCFMUSP, diretor-executivo do Incor (Instituto do Coração), diretor-técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e secretário de Estado da Saúde. Para assumir a nova secretaria, Uip se licencia temporariamente do cargo de reitor do Centro Universitário de Medicina do ABC.