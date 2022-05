A lua banha a cidade. Rio Grande amanhece. E saúda um novo dia.

Ademir Medici

Nesta prorrogação, nos dirigimos uma vez mais ao prefeito Claudinho da Geladeira, autor de tão bonito depoimento na Semana Rio Grande da Serra 2022.

Senhor prefeito: a cidade possui muita gente interessada na construção da história local. Samira Rosa Madeira ama Rio Grande. Conte com ela neste desafio.

Citamos também Osvaldo Salles Cunha, cujo retrato vai acima. O entrevistamos em 2000, quando Rivaldo Gomes o fotografou. Sr. Salles guardava plantas e mapas de todos os seus loteamentos. Seria de grande valia não deixar que aqueles documentos se perdessem.

Um Serviço Municipal de Memória, junto à biblioteca pública, seria maravilhoso. As demais cidades do Grande ABC, pelos seus técnicos e funcionários ligados ao setor, poderiam dar as dicas para que este serviço se tornasse realidade. O custo financeiro é insignificante.

Bola pra frente, senhor prefeito. E conte com nomes como o da Samira e do seu velho conhecido, Roberto Nascimento, que tem sistematizado a história de Rio Grande da Serra, numa sequência do trabalho de Gisela Leonor Saar.

A LUA. No alto, ela se confunde com as luminárias da Praça da Bíblia, ilumina a vegetação e diz: bom dia, minha cidade...

Darcy Reis na Espanha. Palmeiras conquista a Taça Rio. Leporace pede demissão. No ar...

Destaques do penúltimo programa “Memória”, da série de 12 sobre os 85 anos da Rádio Bandeirantes:

Depoimento do saudoso narrador esportivo Darcy Reis. Numa viagem à Europa, ele perde a conexão do avião na Espanha e narra o jogo do quarto de um hotel a mais de mil quilômetros do palco onde era disputado.

Lances do jogo Palmeiras x Juventus da Itália, em 1951, no Maracanã. O alviverde conquista a Copa Rio, que os palmeirenses consideram como primeiro título mundial do Verdão.

O jornalista Alexandre Kadunc conta como foi que criou os “Titulares da Notícia”, um marco no jornalismo radiofônico brasileiro.

“O Trabuco”, com Vicente Leporace, edição em que ele pediu demissão da Rádio Bandeirantes em pleno ar.

O repórter José Carlos de Moraes, o Tico-Tico, em duas de suas célebres entrevistas, com o humorista Mazzaropi e com Carmen Miranda.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

1 – Uma homenagem ao apresentador de rádio Barros de Alencar.

2 – Um bem-bolado dos anos 60, com os boleros de Angela Maria, Moacyr Franco e outros ídolos da época.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 14 de maio de 1972 – ano 14, edição 1842

SÃO BERNARDO – O prefeito Aldino Pinotti inaugurou ontem (13-5-1972) o terminal de ônibus para linhas domésticas, entre o Mercado Municipal e o Conjunto Anchieta.

O terminal serve às linhas do Bairro Assunção, Piraporinha, Jardim Calux, Jardim Ipê, Planalto, Alvarenga. Cooperativa e FEI,

NOTA – O Mercado Municipal citado ocupava dependências da antiga Elni, do lado oposto da fábrica em relação à Rua Jurubatuba, onde está o terminal trólebus.

Já o terminal rodoviário virou estação rodoviária, recebendo o nome do empresário João Setti. Neste ano de 2022 voltou a ser apenas terminal de linhas domésticas, com a inauguração da nova rodoviária na Estrada do Alvarenga.

EM 14 DE MAIO DE...

1952 – Santo André vivia uma contradição: era a terceira fonte contribuinte do Estado e a quarta de arrecadação federal, mas não conseguia obter as melhorias pleiteadas, segundo o correspondente do ‘Estadão’, que listava:

1 – O posto de assistência social, com aparelho abreugráfico, estava instalado em prédio impróprio e distante do centro operário.

2 – O Ginásio do Estado – Instituto de Educação Américo Brasiliense - ocupava construção antiga e inadequada.

3 – Idem a agência do Departamento dos Correios e Telégrafos.

4 – Era precário o prédio da Coletoria Federal.

5 – Muito pequena a estação ferroviária da “Santos a Jundiaí” para os milhares de passageiros que dela se utilizavam diariamente.

1957 – Permanecem fechados os estabelecimentos comerciais de Santo André em protesto contra o aumento dos impostos e taxas municipais. É o “lock-out”.

Uma foto na contracapa do “Estadão” mostra a Rua Coronel Oliveira Lima inteiramente deserta.

1967 – Lançada a pedra fundamental da igreja matriz Cristo Operário, na Rua Carijós, Vila Linda.

1982 – Lançado, no bairro Demarchi, em São Bernardo, o empreendimento Terra Nova 2.

