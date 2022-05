PM prende suspeitos de furtar carros estacionados no bairro Jardim

Renan Soares

Especial para o Diário



12/05/2022 | 13:32



PMs (Policiais Militares) do 10° Batalhão prenderam agora a pouco dois suspeitos de abrir carros estacionados com ferramentas como arame torcido e módulo de ignição. O fato ocorreu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Jardim para coibir o roubo de veículos, em Santo André. Os PMs receberam um alerta do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre dois homens que estariam com atitudes suspeitas pela rua Pitangueiras e rua das Laranjeiras, olhando os carros que estavam estacionados nas vias. A equipe, que estava próxima, se deslocou até o local imediatamente.

Quando chegaram no lugar da ocorrência, os agentes se depararam com um homem de características similares às repassadas pelo COPOM, e realizaram a abordagem. Com ele foi encontrado um um módulo em sua cintura para dar a ignição no veículo, para a ligação do carro, além de uma chave de fenda pequena no bolso dianteiro e um arame torcido no bolso traseiro, utilizado para a abertura da porta. Após breve checagem, constatou-se que o homem já havia sido preso por furto de veículos e que agora estava cumprindo o resto de sua pena em liberdade.

O outro suspeito foi abordado na rua da Pitangueira, ele estava próximo de um veículo HB20, que seria utilizado para dar fuga. De acordo com informações da PM, aparentemente o veículo não é produto ilícito, já que foram feitas verificações no emplacamento e no documento e não foi constatado nenhuma irregularidade.

Os dois foram encaminhados até o 6° DP, mas como a ação policial chegou com rapidez não houve tempo de abrirem nenhum veículo, o que não gerou uma situação flagrancial, sendo novamente encaminhados, desta vez ao 4° DP, onde ficarão à disposição da Justiça.