Messi é apontado como atleta mais bem pago do mundo, com ganhos de R$ 670 milhões

12/05/2022 | 13:10



Bola de Ouro na última temporada, Lionel Messi continua nos holofotes mesmo tendo uma temporada apenas discreta na França. Na edição de 2022 do ranking da Forbes, sobre os atletas que mais faturaram no último ano, o craque do Paris Saint-Germain e da seleção argentina lidera a lista. Segundo a publicação, o jogador recebeu US$ 130 milhões (cerca de R$ 670 milhões) em ganhos brutos no último ano fiscal.

Após deixar o Barcelona, o salário de Messi diminuiu em cerca de US$ 22 milhões (R$ 113,53 milhões), mas o argentino permanece na primeira posição por causa de seus contratos de patrocínio. Além dele, Neymar também figura entre os atletas mais bem pagos do mundo. Na quarta posição da relação atualizada, a revista estima que o brasileiro, que é o único do País presente no grupo, recebeu US$ 95 milhões (R$ 490,25 milhões) nos últimos 12 meses. A publicação também destacou os negócios do atleta no mundo dos criptoativos, como os NFT's.

Cristiano Ronaldo, outro nome de destaque na lista, ocupa o terceiro lugar no ranking. Após retornar ao Manchester United na última temporada, a Forbes apurou que o craque português recebeu US$ 115 milhões (R$ 593,46 milhões).

LeBron James, com 37 anos, ainda permanece como o segundo atleta mais bem pago. Estrela do Los Angeles Lakers e do basquete dos Estados Unidos, e apesar de não alcançar a pós-temporada da NBA, ele recebeu US$ 121,2 milhões (R$ 625,45 milhões) com salário, patrocínios e premiações.

Segundo as estimativas, os dez atletas mais bem pagos do mundo faturaram um total de US$ 992 milhões (cerca de R$ 5,2 bilhões). Nessa edição, o mínimo para ter figurado no top 10 foi ter recebido US$ 80 milhões no último ano. Giannis Antetokoumpo, atleta do Milwaukee Bucks, fecha a lista, com ganhos de US$ 80,9 milhões (R$ 417,48 milhões). Futebol e NBA estão no top da lista, mas há ainda atletas do tênis, boxe e futebol americano.

Confira o Top 10 dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022:

1º - Lionel Messi (PSG): US$ 130 milhões

2º - LeBron James (Los Angeles Lakers, NBA): US$ 121,2 milhões

3º - Cristiano Ronaldo (Manchester United) US$ 115 milhões

4º - Neymar (PSG): US$ 95 milhões

5º - Stephen Curry (Golden State Warriors, NBA): US$ 92,8 milhões

6º - Kevin Durant (Brooklyn Nets, NBA): US$ 92,1 milhões

7º - Roger Federer (Tênis): US$ 90,7 milhões

8º - Canelo Alvarez (Boxe): US$ 90 milhões

9º - Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, NFL): US$ 83,9 milhões

10º - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, NBA): US$ 80,9 milhões