Apresentador afirma que Arthur Aguiar traiu Maíra Cardi pouco antes de entrar no BBB22

12/05/2022 | 13:10



Olha só essa história! Matheus Baldi afirma que Arthur Aguiar traiu Maíra Cardi pouco antes de entrar no BBB22. Nesta quinta-feira, dia 12, o apresentador do Fofocalizando fez uma publicação nas redes sociais informando que a coach teria recebido provas do ocorrido enquanto o marido ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil e lutou para que a informação não fosse vazada.

Segundo o jornalista, a influenciadora teria escolhido manter sigilo sobre o ocorrido com o intuito de conversar com o amado e tirar a história a limpo após sua saída do reality. Fontes ainda teriam revelado que, apesar de estar chateada com a suposta derrapada do ator, ela se manteve firme em apoiar Arthur na sua corrida pela vitória no BBB22.

Na publicação do Instagram, Matheus afirmou haver um motivo por trás da decisão do casal de se afastar das redes sociais.

Quem sabe da história entendeu que esse período do casal off das redes sociais também teria essa motivação, além, é claro, da necessidade de descanso para ambos. Me explicaram que Maíra quer entender tudo? Também me detalharam que mesmo chateada, a coach não poupou esforços para evitar que a situação vazasse e ainda se manteve firme em ajudar Arthur a ser o campeão do BBB22.

Ele também levantou teorias sobre o comportamento de Maíra durante entrevistas.

Inclusive, acredita-se que por isso Maíra teria feito questão de deixar nas entrelinhas de suas falas em entrevistas o quanto ela contribuiu para a vitória dele. Maíra teria sido firme em pedir esse período off, mesmo sendo logo após a vitória do reality e com boas oportunidades de campanhas publicitárias e eventos para o ator. Acredito que essas informações, aqui relatadas, já são o suficiente. Elas vieram de fontes super seguras. Uma delas reforçou comigo, por várias vezes, o quanto a Maíra ama o Arthur. Enfim, tomara que tudo se acerte.