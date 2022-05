Ed Sheeran vai lançar remix de 2Step com o rapper brasileiro Chefin

12/05/2022 | 13:10



Olha só que notícia boa! Ed Sheeran segue com os remix da faixa 2Step, releituras que contam com a participação de diferentes artistas de várias partes do mundo, com rendimentos revertidos para fundações que apoiam o povo da Ucrânica durante a guerra.

Agora, o cantor britânico fará uma colaboração com um artista brasileiro: o rapper Chefin!

Fala, família. Geral ansioso por um lançamento meu e estou com uma notícia. Minha próxima música vai ser com o Ed Sheeran. Tô muito feliz com a oportunidade. Artista mais ouvido o mundo. Dia 16 essa música está no ar. Só aguardem, disse o rapper carioca, que é conhecido pelo hit 212.

Bacana, né?