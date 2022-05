Pacheco: Senado comunicou ao Executivo que é possível reajuste de 5% a servidor

12/05/2022 | 12:16



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse que o Senado comunicou ao Executivo que é possível reajuste linear de 5% para os servidores da Casa. Segundo o presidente, a Casa Civil pediu uma manifestação do Legislativo sobre o aumento para o funcionalismo público. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou, o governo estuda um reajuste linear de 5% para todos os servidores.

Nesta quinta-feira, Pacheco disse ainda que a reestruturação de carreiras dos magistrados passa por limitação de altos salários, em discussão em projeto em tramitação na Casa.

Teto de gastos

Também nesta quinta-feira, um dia depois de o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à eleição, dizer que acabará com o teto de gastos se for eleito, o presidente do Senado reafirmou a importância da regra que limita o crescimento das despesas públicas à inflação.

"Reafirmo importância do teto de gastos. Discursos e ações que falam em acabar com o teto tem que ser revistos", afirmou Pacheco.