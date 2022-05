Jade Picon aparece em encontro ao lado de Paulo André e fãs ficam enlouquecidos

12/05/2022 | 12:10



Jade Picon e Paulo André viveram um romance dentro do BBB22 e após a influenciadora sair do programa, ela deixou claro que não teria mais nada com o atleta. Logo depois foi ele quem saiu e viu que estava idealizando um relacionamento com ela e que Jade não está mais tão disposta a levar aquele romance pra frente.

Só que os fãs adoraram a possível formação deste casal e na última quarta-feira, dia 11, eles tiveram o primeiro encontro publicamente. Pois é, os dois se encontraram junto com Láis Caldas e Gustavo, que também participaram do BBB22 e que também formaram um casal.

Foi quando então Laís compartilhou alguns momentos do jantar ao lado dos amigos e postou também uma foto dela ao lado de Jade mandando um beijinho para a outra, e Gustavo em uma tentativa de fazer igual para Paulo André.

Os fãs rapidamente ficaram enlouquecidos com a publicação e criaram uma teoria de que Jade Picon e Paulo André poderiam estar engatando novamente o relacionamento. Será que eles vão reatar?