Paulo André vira assunto nas redes sociais após supostamente recusar presente de Maíra Cardi

12/05/2022 | 12:10



Parece que a rivalidade entre Arthur Aguiar e Paulo André está enorme fora do BBB22. Os dois protagonizaram ótimos momentos de brotheragem dentro do confinamento, mas depois os laços começaram a estreitar e eles até trocaram algumas alfinetadas. Já do lado de fora da casa, Maíra Cardi que é esposa do campeão do BBB22 se solidarizou com a história do atleta olímpico e decidiu que iria redecorar o quartinho do filho do esportista.

Meses depois, Paulo André saiu como o segundo colocado da casa mais vigiada do Brasil e está fechando inúmeras publicidades, além de estar se aventurando como modelo, e claro, a situação mais precária passou e ele está surfando um pouco na onda da fama e consequentemente ganhando dinheiro com isso.

Recentemente, o assunto voltou com tudo nas redes sociais e muito se fala que Paulo André teria recusado o presente que Maíra Cardi queria dar. Com isso, o fã clube de Arthur Aguiar foi até o twitter e subiu uma hashtag dizendo P.A ingrato, e isso ficou entre os assuntos mais comentados da rede social.

E nesta quinta-feira, dia 12, a assessoria de imprensa do cantor falou com a coluna de Léo Dias, do Metrópoles e de acordo com o comunicado essa discussão toda não seria o foco para Arthur Aguiar gastar energia neste momento.

Ele declarou recentemente que vai ficar um período off das redes sociais para ficar mais perto da família, da esposa, da filha. E Arthur também está mais focado nos seus projetos da carreira musical.

Então tá, né!?