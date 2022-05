Inflação é problema econômico número 1 dos EUA, diz secretária do Tesouro

12/05/2022 | 12:02



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a inflação "é o problema número um" neste momento para o país. Durante audiência do Comitê de Estabilidade Financeira, da Câmara dos Representantes, ela reafirmou o compromisso do governo do presidente Joe Biden na busca por medidas a fim de ajudar a conter o quadro, como atuar para ajudar a reparar problemas nas cadeias de produção.

Janet Yellen falou também sobre o lançamento de um relatório recente sobre potenciais riscos à estabilidade financeira dos EUA.

Segundo ela, o sistema financeiro do país "continua a funcionar de modo ordenado".

Ao mesmo tempo, a autoridade disse que os EUA continuarão a coordenar suas ações para responder à guerra na Ucrânia, entre elas as sanções à Rússia por causa do ataque ao vizinho.