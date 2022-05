BMW G 310 R na versão Sport Style ganha novas opções de cores

Da Redação

Do 33Giga



12/05/2022



A BMW G 310 R ganhou duas novas opções de cores na versão Sport Style, chamadas de Limestone Mettalic e Cianit Blue. O modelo já está à venda nas concessionárias BMW Motorrad por R$ 34.990, com as três primeiras revisões inclusas e três anos de garantia.

Desenvolvida na Alemanha e primeira motocicleta produzida na fábrica do BMW Group em Manaus, a BMW G 310 R tem dimensões compactas e desenho arrojado, sem deixar de lado o espírito de uma verdadeira roadster caracterizado pela agilidade.

Lançado em 2017, o modelo é equipado com um motor monocilíndrico de 313cc, refrigerado a água com duplo comando de válvulas e injeção eletrônica, que rende 34cv de potência a 9.250rpm e torque máximo de 28Nm a 7.500rpm. Com esse conjunto, a roadster da BMW oferece uma condução ágil e divertida, ideal para encarar o trânsito das grandes cidades brasileiras.

Dentre os equipamentos da BMW G 310 R , destacam-se o farol full led com luz de rodagem diurna, que garante uma iluminação homogênea da via à frente. Os piscas também dispõem de tecnologia de LED.

O acelerador eletrônico ‘ride by wire’ (sem cabo) garante uma aceleração mais direta e arrancadas progressivas, dosando melhor a abertura do corpo de borboletas, melhorando as emissões e o consumo. Já a embreagem conta com um acionamento mais leve e um sistema deslizante que previne que a roda traseira não trave em reduções fortes de marcha.

Por fim, os manetes de freio e embreagem permitem ajustes em quatro posições, solução que permite adaptação ao tamanho das mãos do piloto. Desse modo, é possível diminuir a distância dos manetes em relação às manoplas. A primeira posição do ajuste fica seis milímetros mais próxima. Além do esforço menor, o acionamento é fácil até mesmo para os condutores com mãos menores.

Além das três primeiras revisões inclusas e três anos de garantia, a BMW G 310 R ainda pode ser adquirida via BMW Serviços Financeiros, com entrada a partir de 50%, prazo de 24 meses e taxa de 0,99% ao mês.