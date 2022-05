Voto de Cartolouco desencadeia discussão generalizada no Power Couple

12/05/2022 | 11:10



Quebra-power! O voto de Cartolouco na formação de DR do Power Couple Brasil desencadeou uma briga generalizada entre os casais do reality show. Após justificar seu voto em Adryana e Albert, o ex-A Fazenda acabou iniciando uma grande discussão que envolveu até Brenda Paixão, Matheus Sampaio e Hadon Nery.

Durante a votação, ele disse:

- Gostosinho cair para gente o último voto. Aqui tem que votar mesmo e a gente não vai correr do jogo. Dri, a nossa decisão de voto vai ser na Dry e o Albert por um desentendimento que aconteceu domingo no quebra-power. A Brenda e a Karol estavam brigando muito feio, discutindo muito feio. Eu fui separar e na hora que eu voltei, ouvi o Albert falar: Deixa brigar, deixa se bater mesmo. Aquilo me chocou muito porque é uma pessoa que bate tanto na tecla de jogo franco, do jogo limpo falar isso.

Após a fala do jornalista, chegou a vez de Albert se defender:

- O que eu falei foi em referência ao Had com o Matheus que começaram a apartar, dar aquele bafafá. Eu falei: Deixa que se resolvam, deixa que se entendam, deixa que se peguem. Por que? Começou um movimento e não foi nesse aspecto, os dois tinham que se resolver. Se alguém aqui bater em alguém, primeiro que está fora do programa e perde um monte de coisa. Então, eu queria estimular. Quero ver quem tem coragem porque apontar o dedo e usar a força é muito fácil. Agora isso aqui [apontando para a cabeça] é difícil.

E, continuou:

- Outra coisa, não adianta pregar amor, fazer VT para um monte de gente e depois derrubar uma prateleira com a foto de todo mundo. Isso também nos ofende. Todo mundo que está lá participando, a produção que se empenha em fazer um cenário impecável Então, o que importa para mim são as atitudes também. O Cartola às vezes pesa nas tintas Eu tentei chamar ele para conversar, ele virou as costas aqui no corredor para mim. Fiquei chateado. Tem coisas que você não lembra, mas eu lembro. Você só lembra o que te interessa.

Cartolouco insistiu que Albert não fez nada para separar a briga.

- Eu, inclusive, taquei a placa no chão porque você não levantou em nem um momento para separar uma briga que estava acontecendo.

Dessa forma, o marido de Adryana alegou:

- Eu? Nunca vou separar, porque cada um é responsável pelos seus atos. Eu não vou me expor através da briga dos outros, eles que tem que se entender.

O ex-A Fazenda continuou explicando a sua atitude de jogar as placas no chão.

- Deixa eu falar uma coisa. Ele falou que eu joguei a placa no chão, sabe por quê? Porque o Matheus e o Hadballa, duas pessoas que eu adoro aqui, iam se pegar aqui na porrada. Falei: Vou jogar a placa no chão para acabar isso daqui e separar a briga.

Nesse momento, Matheus Sampaio não gostou de ouvir o seu nome e disparou:

- Eu ia me pegar na porrada com o Hadaballa não. Quem veio para cima de mim foi ele.

Hadballa também não conseguiu ficar quieto:

- Quem foi para cima de você? Deixa ele falar, idiota.

Irritada com a nova discussão, Brenda pediu:

- Não começa a ofender, Hadballa.

A discussão generalizada na Mansão Power Couple só acabou após Dinei sair gritando pela sala pedindo silêncio.