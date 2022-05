Em novo episódio de Túnel do Amor, paticipante recebe alerta sobre assédio

12/05/2022 | 11:10



Eita! Exibido na última quarta-feira, dia 11, o novo episódio de Túnel do Amor teve topless, bumbuns de fora na piscina, chegada de novos participantes e até um alerta sobre assédio! Os novatos são Leonardo Kaefer e Allan Bonne, que mal entrou no reality e já protagonizou uma polêmica por passar dos limites com Maíra Labanca.

Tudo começou após Maíra chorar por ter levado um fora de Felipe Aranda. Durante a festa noturna, ela se aproximou do moço e revelou que tinha interesse em ficar com ele, que foi sincero ao responder que só queria se relacionar com pessoas da casa vizinha. Com vergonha da situação, a loira deixou a curtição para chorar e pediu um tempo sozinha.

Allan Bonne foi o selecionado para entrar na casa Grafitte e acabou consolando Labanca. No quarto, ele chega a pedir para dormir com a participante, que recusou a proposta.

- Não, me deixa. Eu quero a Carlinha dormindo comigo. Não quero que tu deite comigo, não.

Em outros momentos, é possível ver o novato acariciando o corpo de Maíra, que estava bêbada. Preocupado enquanto assistia à situação e a insistência de Allan, Felipe foi até a dupla e chamou o moço para ter uma conversa. Após puxá-lo de lado, Aranda deu um toque:

- Deixa só eu te dar uma ideia de brother. Álcool rolou, mulherada está no grau. Se ela falou não, segura.

Peitos e bumbum de fora!

Isso que é festa! Em um clima mais leve, o episódio também mostrou os moradores da casa Solar curtindo um belo banho de piscina. A animação foi tanta que as mulheres chegaram a tirar as partes de cima dos biquínis durante um mergulho enquanto cobriam os seios com os braços. Entrando na brincadeira, os homens abaixaram as bermudas e deixaram os bumbuns de fora.

Os rapazes ainda fizeram questão de ficar de costas para a parede transparente da piscina. Não querendo ficar de fora, Mariana Fernandes se juntou ao grupo e também abaixou a parte de baixo do biquíni.