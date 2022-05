Dado Dolabella é detido pela Polícia por estar com 12 gramas de droga

12/05/2022 | 11:10



Dado Dolabella vem dando o que falar atualmente. O ex-A Fazenda foi apontado anteriormente como pivô da separação entre Marcus Buaiz e Wanessa Camargo, e, agora, segundo o Metrópoles, ele teria sido detido por policiais militares sob acusação de porte ilegal de drogas.

Pois é, de acordo com o jornal, o ator estava circulando por uma das ruas de São João D' Aliança no momento em que foi abordado pela PM. Ao que tudo indica, os policiais encontraram cerca de 12 gramas de maconha com Dolabella.

Depois da abordagem, o artista teve que assinar um termo circunstanciado que é um procedimento relacionado a crimes de menor potencial ofensivo e logo em seguida acabou sendo liberado ao se comprometer de comparecer em audiência quando intimado pela Justiça.

Ainda segundo a publicação, a droga que ele transportava foi enviada para a perícia e esta não é a primeira vez que ele acaba se encrencando no local. Dado Dolabella já procurou anteriormente a Polícia Civil para registrar um boletim alegando ter sido agredido na cidade turística.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa do ator ainda não se pronunciou sobre o assunto e o delegado responsável pelo caso não respondeu o contato.