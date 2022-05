A grandeza de cinco prefeitos da região

Da Redação



Cumprimentar alguém, desejando os melhores votos de felicidade, é um ato de grandeza. Demonstra atenção e, principalmente, torcida pelo futuro. Foi dessa forma, com a sensação de agradecimento, que o Diário recebeu vídeos com mensagens de felicitações pelo aniversário de 64 anos de personalidades das mais diversas áreas, como política, esportiva, empresarial e religiosa. Entre os desejos de feliz aniversário enviados ao jornal estão cinco prefeitos da região: Claudinho da Geladeira (PSDB-Rio Grande da Serra), Clóvis Volpi (PL-Ribeirão Pires), José Auricchio Júnior (PSDB-São Caetano), Marcelo Oliveira (PT-Mauá) e Paulo Serra (PSDB-Santo André). As saudações de São Bernardo e Diadema vieram dos vices Marcelo Oliveira e Patty Ferreira, que enalteceram a importância do veículo de comunicação na história da região, a quem o Diário também agradece. Não houve explicação oficial pelas ausências das mensagens de Orlando Morando (PSDB) e José de Filippi Júnior (PT).

Batidores

Parra no comando

O vereador de São Caetano Edison Parra (Podemos) assumiu como presidente do diretório do partido na cidade, que funciona com o carimbo de ‘órgão provisório’ conforme a certidão emitida ontem pela Justiça Eleitoral. Parra era suplente e assumiu cadeira no Legislativo em 20 de novembro do ano passado, em vaga que era ocupada por Suely Nogueira, que faleceu. Ele está no terceiro mandato, após receber 1.160 votos na eleição de 2020. Antes disso, havia atuado como parlamentar entre 2013 e 2020.

Demissão e apoio

Ex-presidente do Cidadania em Diadema, José Carlos Gonçalves anunciou que vai apoiar a dobrada formada pelo vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (SD), a deputado federal e Márcio da Farmácia (Podemos), deputado estadual por Diadema e que tentará a reeleição. Gonçalves estava lotado na Secretaria de Assistência Social de São Bernardo, pasta comandada por André Sicco, fiel escudeiro do deputado federal Alex Manente (Cidadania). O ex-dirigente do Cidadania diademense entregou sua carta de demissão e, na sequência, divulgou foto com Marcelo Lima e Márcio.



Plenária e pré-campanha

O vereador andreense Ricardo Alvarez marcou para domingo o lançamento de sua pré-candidatura a deputado federal pelo Psol. A plenária, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, começa às 15h e já tem as presenças confirmadas da líder indígena Sônia Guajajara e do deputado federal Ivan Valente. O ato servirá também para discutir propostas para o Grande ABC e Estado que Alvarez pretende defender caso eleito.