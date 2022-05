Streamer: Betway revela tudo o que você precisa saber sobre a profissão

Da Redação

Do 33Giga



12/05/2022 | 10:55



Aliar diversão e profissão está cada vez mais em alta, uma vez que boa parte das pessoas estão em busca de ganhos aliados à qualidade de vida. Essa oportunidade, inclusive, pode estar mais próxima do que se imagina, segundo levantamento do site de eSports bets Betway.

Hoje, existe a possibilidade de descobrir uma profissão na transmissão de jogos eletrônicos. Na verdade, essa ocupação até já se tornou tendência entre usuários. Aos gamers e entusiastas de plantão, a oportunidade do momento são as plataformas streamers. Na verdade, cada vez mais popular, essa profissão ganhou grande visibilidade na atualidade.

Na prática, para os milhares de usuários da rede, as plataformas streamers são a sensação do momento. Porém, é preciso mergulhar nesse nicho de mercado para entender as verdadeiras possibilidades.

Tendência passageira ou profissão do futuro?

Escolher a profissão é algo que envolve muitas frustrações, desafios e expectativas. Para driblar o lado negativo, muitos jovens hoje preferem aliar o lazer à oportunidade de trabalho. Tal perspectiva pode estar relacionada ao fato que essa geração já está habituada com a tecnologia, ou seja, isso ocorre com certa naturalidade.

A novidade é que aqueles que ingressam e se destacam no eSports podem ter a possibilidade de usar essa habilidade no âmbito profissional. O prazer em jogar e compartilhar seus jogos virou uma verdadeira tendência e está em constante ascensão.

A carreira de streamer é relativamente nova, mas já demonstra força. O primeiro profissional da história, de acordo com matéria da Betway, foi Zot ao ter a grande sacada enquanto jogava com um amigo e ao mesmo tempo atendia por telefone os espectadores. No Brasil, um grande exemplo é Casimiro, que foi eleito personalidade do ano no prêmio eSports Brasil.

Para desenvolver uma carreira, no entanto, é necessário ousar, fazer algo diferente do trivial. Lives, transmissões ao vivo e bate-papos são algumas das estratégias. Mas, independentemente do formato, o importante é gerar engajamento dos seguidores. Tudo que gera interação entre os espectadores pode ser considerado positivo para essa profissão.

Com isso, o streamer cria sua identidade, ganha destaque e sai na frente quando o assunto é a profissão do futuro. Isso faz com que muitos jovens fiquem interessados e extremamente empolgados com a oportunidade de se tornar um profissional na área.

As maiores e mais populares plataformas de streaming

Falar do crescimento do streaming é uma das formas de entender a trajetória da profissão. Essa evolução está intimamente ligada a popularidade e aceitação do público-alvo. Também está relacionado à facilidade a qual o usuário consegue configurá-la e sua compatibilidade com diversas plataformas.

Quando se fala em internet, por exemplo, é fácil entender a capacidade de espaço e formas de empreender que ela permite, pois seu alcance é gigante. Sobre as plataformas streamer não é diferente. No início, era limitada a um ou mais jogos de maneira específica. Hoje, não mais.

Também é possível citar o YouTube Gaming e o Facebook Gaming, que são duas plataformas com seguidores fiéis. Mas a Twitch é a mais popular entre elas. A plataforma, apenas nos dois primeiros meses de 2022, chegou a 230 bilhões de views.

Entretanto, existe uma grande diferença entre as plataformas. O ideal é entender cada uma delas para avaliar aquela que mais funciona de acordo com o que você precisa. E, caso em algum momento a plataforma não esteja respondendo, fazer a troca por outra que atenda sua necessidade. É possível até usar mais de um serviço ao mesmo tempo, não sendo necessário se fixar em uma única opção.

Investir em conhecimento sobre as opções, por sua vez, sempre trará bons resultados na hora da escolha e identificação do perfil que deseja interagir.