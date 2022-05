Os cinco melhores celulares para jogos de 2022

Da Redação

Os melhores celulares para jogar disponíveis no mercado já possuem tecnologia a ponto de se tornarem fortes concorrentes dos consoles portáteis. Na hora da compra, no entanto, é importante observar uma série de requisitos. O processador e a memória RAM, por exemplo, são alguns itens que devem receber atenção.

Mas, para acessar os melhores jogos, o dispositivo precisa ser projetado para essa finalidade. Só assim, você será capaz de aproveitar até mesmo os novos cassinos online em Portugal e todos os recursos, livre dos famosos travamentos e outros problemas que podem atrapalhar a diversão. É sempre mais fácil jogar e ganhar quando você tem confiança de que o dispositivo não falhará em um momento significativo.

Porém, não é fácil achar um smartphone bom e barato para jogos. Mas você pode avaliar as diferentes opções para saber se o preço se adequa às suas possibilidades. Para ajudá-lo nessa difícil missão, confira uma lista com alguns celulares gamers bastante recomendados.

ASUS ROG Phone 5S

Se o ASUS ROG Phone 2 já era impressionante, a nova versão é ainda mais incrível. A tela AMOLED de 144 HZ e os dois alto-falantes frontais tornam esse um dos melhores telefones para jogos. Por sua vez, o poder do processador Snapdragon 855, aliado ao armazenamento interno de até 16 GB de memória RAM, são grandes qualidades. Mas não é só isso. Para os jogadores que desejam encontrar um celular que não desligue rapidamente, a marca traz uma cortesia: bateria de 6.000 mAh.

Xiaomi Black Shark 4 Pro

Aqueles que desejam acessar os jogos a dinheiro online em Portugal precisam garantir partidas fluidas e livres de travamento com os melhores smartphones. Depois do sucesso do Xiaomi Black Shark 2 e o Poco X3 Pro, a empresa tratou de melhorar o desempenho na nova geração de telefones móveis. O Black 4 é visto como um celular bom para jogos e barato, além de fornecer carregamento ultrarrápido, em média de 15 minutos. Ainda conta com tela de 6,67 polegadas e armazenamento interno de até 256 GB.

Red Magic 6S Pro

O design do Red é importante, mas é necessário falar mesmo da sua tela OLED full HD de 6,8 polegadas, ideal para acessar jogos móveis e até mesmo assistir às partidas de apostas desportivas nos cassinos online. Entre as especificações, está a taxa de atualização de 165 Hz, 12 GB de RAM, processador Octa-Core e suporte 5G. O sistema de resfriamento, por sua vez, garante uma maior vida útil ao smartphone.

iPhone 13 Pro Max

Embora não seja projetado especificamente para jogos, esse um dos aparelhos que se destaca em termos de memória e processamento de dados. Além disso, a compra garante o aproveitamento dos bons games exclusivos para o sistema iOS. Outras características chamam a atenção, como a tela de 6,7 polegadas e o processador A15 Bionic, reconhecido como um dos mais potentes do setor.

A versão com maior memória traz a capacidade de armazenar até 256 GB, que assegura que é possível baixar games, fotos e arquivos sem preocupações com espaço. A bateria de 4.352 mAh é classificada como a mais eficiente criada pela empresa até o momento, permitindo executar atividades sem longas pausas.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Entre os modelos da Samsung é necessário destacar o Galaxy S22 Ultra 5G. Primeiramente, porque a tela Dynamic AMOLED de 6,6 polegadas traz maior jogabilidade. Aqueles que pretendem acessar Call of Duty mobile ou qualquer outro game mais pesado terá uma verdadeira telona.

Em segundo lugar é necessário destacar o suporte 5G, que permite velocidade de dados mais rápida. A bateria de 3.700 mAh também garante mais tempo de diversão e a memória RAM de 16 GB fará com que os jogadores se sintam à vontade com um aparelho de alta performance como este.

Conclusão

Sabemos que pessoas diferentes buscam por características diversas em um celular para jogos. Por exemplo, enquanto alguns desejam um aparelho com grande capacidade de memória, outros querem um carregamento rápido ou imagens mais nítidas. Embora basicamente todos os smartphones sejam acessíveis aos jogos, apenas uma parte limitada deles é produzida para esse propósito.

As empresas responsáveis pela criação de novos dispositivos e ferramentas que viabilizam partidas mais dinâmicas e livres de travamentos estão sempre em busca de novas tecnologias para garantir que os usuários tenham sempre o que merecem.

O mundo gamer é dinâmico e os utilizadores querem celulares para jogos cada vez mais robustos e com soluções imediatas para a execução suave de diversas tarefas ao mesmo tempo. É necessário mencionar também que existem boas escolhas em todas as faixas de valor. E não importa qual o seu orçamento, sempre há uma alternativa adequada para você escolher o melhor telefone.