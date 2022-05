Porta dos Fundos lança novo podcast no Deezer

Da Redação

Do 33Giga



12/05/2022 | 10:55



Assistir de camarote à chegada dos portugueses, dar uma passadinha em alguma fan fest da Copa de 2014 para relembrar a reação geral ao 7×1, revisitar algum momento da sua vida pessoal ou descobrir em que situação estará o país daqui a alguns anos. Se você pudesse voltar para qualquer momento da sua história, para qual você iria?

É exatamente com essa premissa que chegou ontem (11) no serviço de streaming musical Deezer o podcast Viajando no tempo com os Pereira. O programa é feito em parceria com o Porta dos Fundos e é exclusivo na plataforma.

Viajando no tempo com os Pereira é inspirado no tradicional formato das radionovelas. Além de ser a produção pioneira de ficção original da Deezer, é também o primeiro podcast brasileiro a revisitar esse formato e entrega uma paródia da programação que muitos acompanhavam em seus antigos aparelhos de rádio, desde os programas que eram grandes sucessos até as propagandas que preenchiam a grade.

Estrelando Evelyn Castro, Estevam Nabote e Jefferson Schroeder, Viajando no tempo com os Pereira traz a narrativa de uma família, Os Pereira, ao descobrirem que o microondas usado que eles acabaram de comprar é na verdade uma máquina do tempo. Agora, pai, mãe e filho visitam momentos marcantes da história, cada um com sua motivação pessoal.

Ao longo de oito episódios, o programa revisita diversos momentos da história do país – e da vida dos próprios personagens – com muito humor e com um novo olhar, que o Porta dos Fundos consegue dar, trabalhando as situações do passado do ponto de vista dos dias de hoje.

Para ouvir Viajando no tempo com os Pereira, exclusivo na Deezer, entre em https://www.deezer.com/br/show/3681657.