CVC registra R$ 166,8 milhões de prejuízo no primeiro trimestre

12/05/2022 | 09:41



A CVC Corp, companhia de viagens com sede em Santo André, acumulou prejuízo líquido de R$ 166,8 milhões no primeiro trimestre de 2022. O que corresponde a alta de 104,7% de perdas na comparação ao mesmo período do último ano, que registrou R$ 81,5 milhões.

Apesar dos danos, a receita líquida da empresa somou R$ 292 milhões nos primeiros três meses de 2022, apresentando acréscimo de 76,5% sobre janeiro e março de 2021. Na comparação com o quarto semestre de 2021, a receita recuou 6,8%, influenciada pelo menor volume de embarques, devido à sazonalidade usual do período de alta temporada.

A administração acredita que o declínio de infectados e redução no número de óbitos em razão da Covid-19, somado com a abertura de fronteiras de países com maior potencial turístico, continuará impulsionando a utilização de saldo de créditos para remarcação de viagens. Em nota, a empresa afirma que esse saldo totalizou R$ 651,2 milhões, indicando retração de 14,4% frente ao fechamento do trimestre imediatamente anterior.

RETOMADA DO TURISMO

O setor de turismo obteve crescimento de 29% no primeiro bismestre de 2022 ante o mesmo período de 2021, de acordo com dados divulgados na PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) do IBGE.

Mesmo com o resultado negativo de quase R$ 167 milhões, a CVC se mantém otimista para os próximos trimestres. Segundo a companhia, a justificativa para o prejuízo expressivo neste primeiro levantamento de 2022 diz respeito à baixa dos créditos tributários que foram realizados entre janeiro e março.

Desde o início deste ano, com o dissipar dos efeitos da variante ômicron do coronavírus, a companhia notificou aceleração sequencial das vendas, representando 77% dos negócios do período de 2019. As reservas confirmadas para destinos domésticos no Brasil representaram saldo positivo de 63% em relação ao primeiro trimestre de 2019.

“Com esse reaquecimento da economia e apresentação do nosso novo posicionamento voltado à tecnologia e digitalização, estamos focados em alcançar valores mais positivos ao negócio e crescer exponencialmente dentro do mercado”, explica o diretor executivo da CVC Corp, Leonel Andrade.