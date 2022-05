Câmara adia votação de isenção fiscal para o setor petroquímico

Da Redação



12/05/2022 | 09:30



A Câmara Federal adiou a votação da MP (Medida Provisória) 1.095/21 que pode retomar o Reiq (Regime Especial da Indústria Química), política de isenção fiscal encerrada pelo governo em 31 de dezembro do ano passado. A análise do texto, que deveria ser feita ontem pelo plenário, ficou para terça-feira. A Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) conseguiu liminar na Justiça mantendo o benefício até o posicionamento final do Congresso.

“A MP chegou a entrar na pauta, mas acabamos retirando-a para buscar consenso do plenário na votação da próxima terça-feira”, disse o relator da Medida Provisória, deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo. O parlamentar se mostrou favorável à recriação do Reiq, desde que as indústrias ofereçam contrapartidas sociais, especialmente a manutenção dos 85 mil empregados do setor.

Na terça-feira, Alex havia protocolado o relatório no sistema da Câmara com o texto enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que encerrava a concessão dos benefícios fiscais na importação de nafta e outros insumos utilizados pela indústria química. Ontem, após reunião com representantes do Planalto, que querem adiar a retomada do Reiq para 2023, reconheceu que o regime especial é importante, mas defendeu contrapartidas. “A sociedade não pode ser a única a pagar a conta.”

Enquanto aguarda a tramitação da MP no Congresso, a indústria química obteve vitória na Justiça. O desembargador da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Hercules Fajoses, deferiu pedido da Abiquim e manteve a validade do Reiq.

“A decisão do TRF reforça a decisão legislativa de 2021, que mantém o Regime Especial da Indústria Química até, pelo menos, o início de 2025”, disse o presidente da Abiquim, Ciro Marino. O dirigente comentou que o fim abrupto da política de isenção traria “evidente insegurança jurídica”.

Alex Manente argumentou que a decisão judicial obtida pela indústria só vale até o momento em que a Câmara vote a MP. Se aprovado pelo Congresso, o texto da Medida Provisória se transforma em PLV (Projeto de Lei de Conversão) e passa, então, a regulamentar o assunto no Brasil.

Editada em 31 de dezembro por Bolsonaro, a MP acabou abruptamente com a isenção de PIS/Pasep (Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre a importação de nafta e outros insumos utilizados pelas petroquímicas. A renúncia fiscal do Reiq atinge o patamar de R$ 2 bilhões anuais.

Originalmente, o benefício deveria valer até 2025, com o objetivo de garantir a competitividade internacional da indústria química brasileira. O presidente da República, todavia, pôs fim à isenção para compensar a desoneração do Imposto de Renda recolhido por empresas aéreas sobre o leasing de aeronaves, prevista em outra MP de Bolsonaro, a 1.094/21.

A indústria química nacional está distribuída principalmente em três polos de produção, segundo a Câmara Federal, movimentando mais de US$ 100 bilhões por ano e sendo responsável por perto de 55% dos produtos de uso industrial no Brasil. Eles ficam na Bahia, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O Grande ABC é sede do Polo Petroquímico de Capuava.