Enteado de Nahim fala sobre problema de convivência do casal dentro do Power Couple Brasil

12/05/2022 | 09:11



Caso você não saiba, Nahim e sua esposa estão participando do Power Couple Brasil e dentro do confinamento a empresária já assumiu várias vezes que está passando por problemas de convivência com os outros participantes e ela constantemente reclama da falta de organização dos casais nas realizações básicas da casa como lavar louça.

E por conta de todo esse desgaste emocional, os dois até chegaram a pensar em desistir do reality show. E Fábia Oliveira, do Em Off, decidiu procurar o enteado de Nahim que falou sobre a participação da mãe e do padrasto no Power Couple Brasil.

- A minha mãe e o Nahim sempre foram do tipo vamos com tudo e seja o que Deus quiser, e quando eles entraram estavam muito motivados. Sei que a pressão lá dentro é grande e é impossível não se abalar. Mas ao ponto de pedir para sair, acredito que não. Eu não consigo ver nenhum deles desistindo e eles sabem o tamanho da decepção que seria. O problema não é ser derrotado, o problema é se entregar. Eu não tenho nenhuma informação vindo diretamente da produção referente à desistência deles, apenas sobre uma questão de saúde que ocorreu com o Nahim, mas que já está resolvida.

Já sobre as brigas que eles estão se envolvendo, Izaac revelou que a mãe tem realmente um certo TOC com a limpeza.

- Minha mãe tem essa dificuldade porque sempre teve TOC de limpeza. Não há dificuldade [na convivência] se a pessoa for organizada. Ela detesta coisa jogada, louça suja na pia e pessoas que não fazem nada para ajudar nas tarefas domésticas. Pra quem não é ou não foi criado assim pode ser difícil entrar nessa linha de disciplina. O que ela está sendo no programa, ela é em casa. Sempre administrou muito bem as tarefas. Eu sei disso porque fui criado com mais quatro irmãos que não são filhos de sangue dela, somente do meu pai. Se pra mim, que fui criado assim já era difícil, imagina para eles. Às vezes ela exagerava um pouco, por exemplo: ela queria que lavasse a louça na hora, mas tínhamos acabado de almoçar. Não custava esperar uma horinha e deixar pra lavar depois também.

Ele ainda deixou claro em entrevista para a Fábia Oliveira sobre a disposição da mãe nas discussões dentro do reality show de casais e revelou que quando a empresária coloca na cabeça que está certa, ela realmente não se casa.

- Ela nunca foi de recuar ou abaixar a cabeça. Com o tempo ela aprendeu a conversar mais e ser mais tolerante, mas quando ela acha que está certa dificilmente será calada.