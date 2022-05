Sabrina Sato relembra término com Dhomini e dá dicas para superar uma paixão: - Cachaça e outra sentada

12/05/2022 | 09:10



Sabrina Sato nunca teve papas na língua. e agora que ela é apresentadora do Saia Justa, no GNT, tem aberto ainda mais o coração. E no programa da última quarta-feira, dia 11, ela brincou durante a atração e deu dicas de como uma pessoa pode superar paixões.

- Eu já sofri de chorar. É uma droga. E aí como eu vou sair? A melhor coisa é cachaça e outra sentada, contou Sabrina, aos risos.

Depois, ela ainda completou:

- Sair, amigas, trabalho, ocupar sua mente, completou, dizedo também que sempre teve dificuldade de superar relacionamentos.

- É muito difícil curar paixão. Devia ter uma droga pra isso.

Pensa que acabou? Que nada! Sabrina também contou que sofreu muito após o fim do relacionamento com Dhomini, que conheceu no Big Brother 3.

- Até meus 32, eu chorava muito. Pelo Dhomini, eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares.

Lembrando que hoje ela está em um relacionamento sério com Duda Nagle, com quem teve a pequena Zoe.