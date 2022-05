Primeira D.R. do Power Couple Brasil 2022 é formada, saiba quem são os casais que foram parar na berlinda!

12/05/2022 | 01:10



Nesta quarta-feira, dia 11, a primeira D.R. desta edição de Power Couple foi formada! A dinâmica para definir quem seriam os três casais a compor a berlinda foi a seguinte:

O casal que ficasse em último lugar na Prova dos Casais ocuparia o primeiro lugar na D.R., e o casal com menos dinheiro na conta conjunta após as três provas do ciclo ocuparia o segundo lugar. O terceiro lugar ficaria a ser definido através da votação aberta durante o programa ao vivo. Além disso, o casal que ficasse em primeiro lugar na prova, assim como o casal que juntasse mais grana ao final das três provas do ciclo, ficariam imunes da votação.

Prova dos Casais

O direito ao veto não pôde ser usado na prova dos casais por conta de um erro técnico que rolou na prova das mulheres, para assim, dar a chance de todos participarem do jogo.

Na disputa, os casais foram erguidos por uma estrutura e foram parar nas alturas. Eles ficaram separados de seus pares em pontas opostas, e precisavam se encontrar no meio da estrutura. Para isso, era necessário ir movimentando duas placas de madeira para que eles tivessem onde subir e assim, irem se locomovendo.

O resultado foi:

Daia e Mila ficaram em último lugar, e a diferença entre os três primeiros colocados ficou na casa dos centésimos.

Terceiro lugar: Baronesa e Rogério;

Segundo lugar: Gabi e Cartolouco;

primeiro lugar: Karol e Mussunzinho. A dupla se tornou o Casal Power e ganhou imunidade na votação.

Após divulgar os resultados, foi hora de analisar o saldo das contas deste ciclo. Em primeiro lugar ficaram Brenda e Matheus, que conquistaram a imunidade. Em último, ficaram Andreia e Nahim, que ocuparam a segunda vaga da D.R.

Votação aberta

Durante a conversa ao vivo, o Casal Power começou precisando escolher duas bolas coloridas que continham poderes que influenciariam na votação. Após a decisão, os dois foram para a Sala de Depoimentos. Eles precisaram abrir os dois poderes e dizê-los em voz alta, e depois, escolher quais usariam nesta noite. Os poderes eram:

Escolha um dos três casais da D.R. Se este casal for eliminado amanhã, vocês ganharão um bônus de dez mil reais na conta conjunta.

Salvem um dos três casais da D.R. O casal salvo terá que indicar um novo casal para esta D.R.

Eles tiveram um tempo para conversar e voltaram para a sala junto dos outros casais. Em seguida, a votação foi feita, e acabaram empatados os casais Adryana e Albert, e Erika e Dinei, com cinco votos cada. O clima esquentou após o último voto ser dado pelo casal Gabi e Cartolouco, e uma grande discussão se iniciou. Eita!

Mas como ainda era preciso definir o terceiro casal a ir para a D.R., os ânimos precisaram se acalmar para seguir com a noite. A responsabilidade do desempate foi do Casal Power, que colocou Adryana e Albert na D.R.

Em seguida, o Casal Power revelou o poder escolhido: Escolha um dos três casais da D.R. Se este casal for eliminado amanhã, vocês ganharão um bônus de dez mil reais na conta conjunta. E o palpite deles foi de que quem sai amanhã é Adryana e Albert, que foi em quem eles votaram.

Agora é com o público, quem você quer que deixe o Power Couple?