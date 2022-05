Nikola Jokic conquista o prêmio de MVP da temporada regular da NBA pelo 2ª ano

11/05/2022 | 21:06



A NBA anunciou oficialmente Nikola Jokic como o MVP (jogador mais valioso) da temporada regular nesta quarta-feira à noite. O pivô do Denver Nuggets desbancou Joel Embiid, do Philadelphia 76 ers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, para conquistar o prêmio pelo segundo ano consecutivo.

O sérvio somou 875 pontos na eleição entre jornalistas especializados e comentaristas dos Estados Unidos e Canadá, recebendo 65 indicações para o primeiro lugar (10 pontos). Foram ainda 27 votos como segundo (sete pontos), seis como terceiro (cinco pontos) e duas como quarto (três pontos). O camaronês ficou em segundo, com 706, e o grego em terceiro, com 595.

O armador do Phoenix Suns, Devin Booker (216 pontos), e o armador do Dallas Mavericks Luka Doncic (146 pontos) completaram os cinco primeiros na votação.

Pelo quarto ano seguido, o prêmio de MVP, mais importante conquista individual da NBA, é um jogador estrangeiro. Além do bicampeonato do pivô da Sérvia em 2021 e 2022, Giannis Antetokounmpo foi o eleito nas duas temporadas anteriores, em 2019 e 2020.

Na temporada regular, Jokic somou médias de 21,1 pontos, 13,8 rebotes e 7,9 assistências. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a registrar pelo menos 2.000 pontos, 1.000 rebotes e 500 assistências em uma temporada.

"Não sei o que mais posso dizer sobre Nikola neste momento. Ele melhorou consistentemente o seu jogo, provou que as pessoas estavam erradas quando duvidavam dele. Ele é o melhor jogador em quadra noite após noite. Eu já disse isso muitas vezes antes, estou extremamente grato por ser o treinador dele e pelo vínculo que construímos fora da quadra nesses sete anos juntos", afirmou o técnico Denver, Michael Malone.