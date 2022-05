Fed de Dallas anuncia indicação de Lorie Logan como presidente da instituição

11/05/2022 | 18:35



A distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Dallas anunciou nesta quarta-feira a indicação de Lorie K. Logan como presidente da instituição. A dirigente sucederá Robert Kaplan, que deixou o cargo em outubro do ano passado após ter sido envolvido em controvérsia por negociações pessoais durante a pandemia.

Logan, de 49 anos, assumirá a posição em 22 de agosto. Atualmente, ela é vice-presidente executiva do Fed de Nova York e atua como gerente da Conta do Sistema de Mercado Aberto (SOMA, na sigla em inglês), responsável por administrar cerca de US$ 9 trilhões em ativos do balanço do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Logan também representa o Fed no Comitê de Mercados do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) e supervisiona comitês de ligação dos setores público e privados.

Em comunicado, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que Lorie é uma profissional "confiável" e "dedicada" que ajuda a embasar as decisões e a apoiar a implementação da política monetária. "Estou ansioso para trabalhar com ela neste novo cargo de liderança do Federal Reserve Bank de Dallas, onde continuaremos a nos beneficiar de seu rigor analítico, insights aguçados e bom senso", disse.

O presidente da regional de Dallas não tem direito a voto nas reuniões de política monetária deste ano do FOMC, mas terá nas de 2023.