Luiza Ambiel abre o jogo e fala sobre declaração de Cartolouco no Power Couple Brasil

11/05/2022 | 17:10



Luiza Ambiel participo anteriormente de A Fazenda na mesma época que Cartolouco e os dois protagonizaram alguns momentos de altos e baixos dentro do confinamento. E para quem não sabe, o jornalista agora está junto com a sua namorada, Gabi Augusto, participando do Power Couple Brasil.

Dentro deste novo confinamento, o comentarista esportivo chamou a atenção de todos porque durante uma dinâmica do programa, Cartolouco admitiu que o seu maior arrependimento durante a participação em A Fazenda foi não ter tido um caso com Luiza Ambiel. A jornalista Fábia Oliveira, do Em Off correu para conversar com a artista comentou sobre a situação.

- Como mulher, defendo outra mulher, mas ele já tinha se declarado também quando estávamos gravando o programa do Silvio Santos com a Patrícia Abravanel. E ele já estava com ela. Não gosto de traição, não gosto de pessoa comprometida, então assim, é chato isso que está acontecendo com ela. Mas tem uma coisa também? Eu acho que quando acabou a Fazenda, que a gente saiu, que teve o beijo, eu acho que ela sabia que a gente estava meio que junto e ela estava se envolvendo com ele.

A ex-banheira do Gugu relembrou que um dia recebeu um vídeo onde Cartolouco aparecia com uma pessoa sentada em seu colo e além disso, ela também revelou que Gabi Augusto, atual do jornalista, já sabia onde estava se metendo.

- Teve um dia que me mandaram um vídeo, eu acho que era ela sentada no colo dele, e as pessoas falaram: vou mandar pra Luiza e tal. Aí ele falou: não faz isso não. Então, já tiveram umas paradas assim. Acho que ela já sabia que a gente teve uma história na Fazenda e que a gente teve uma meia história aqui fora. Depois que eu soube que ele estava com ela, eu já passei a tratá-lo sem muito nhenhenhém, porque se ela fez comigo, eu não vou fazer com ela, entendeu? Porque eu não acho certo.

Vixe! Será que ela vai torcer por ele no Power Couple Brasil?