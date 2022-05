Orlando, Cancún e mais – Veja os destinos internacionais mais buscados no último ano

Redação

Do Rota de Férias



11/05/2022 | 16:55



O avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo, a reabertura das fronteiras e o retorno das atividades turísticas formaram um cenário mais confiável para que os brasileiros voltassem a viajar. Além disso, o longo período em isolamento impulsionou ainda mais o desejo de realizar grandes viagens, como aquelas para destinos internacionais.

Destinos internacionais mais buscados no último ano

Um recente levantamento do ViajaNet, agência de viagens online, analisou 238,9 mil buscas no Google por termos relacionados a turismo, considerando o período de março de 2021 a março de 2022. A análise apontou os 10 destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros. Entre eles, Orlando, nos Estados Unidos, aparece em primeiro lugar, seguido por Cancún, no México, e Nova York, também nos EUA. Na sequência, surgem cidades como Paris (França) e Miami (EUA), respectivamente.

Confira abaixo a lista completa dos destinos internacionais mais pesquisados, segundo a agência de turismo.

Em alta: destinos mais comprados para os próximos 3 meses

Para traçar perspectivas, a agência também analisou os 10 destinos mais comprados dentro de sua plataforma para os meses de maio, junho e julho deste ano. Segundo o levantamento, Lisboa, em Portugal, aparece em primeiro lugar entre os mais adquiridos, com 11,9%, seguida por Santiago, no Chile, com 8,1% das passagens vendidas.

O cenário das viagens internacionais ainda deve permanecer favorável ao longo dos próximos meses, inclusive, para alguns dos destinos mais buscados entre os usuários, reforçando o comportamento dos viajantes. Ainda segundo o Viajanet, Nova York (5,3%), Orlando (4,9%) e Miami (4,6%), destaques na lista entre os mais procurados digitalmente no último ano, também aparecem entre os destinos mais comprados para os próximos 90 dias. Em terceiro, quarto e sétimo lugar, respectivamente, as três cidades americanas mantêm o interesse dos turistas.

Além disso, Porto (Portugal) e Buenos Aires (Argentina) compõem a lista dos destinos mais comprados. Com 3,1% das compras, Paris aparece na décima posição, apesar da alta nas buscas do Google. Juntos, os destinos totalizam 46,5% das passagens internacionais vendidas pelo ViajaNet até 18 de abril.

