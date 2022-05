Com dores musculares, Maicon vira dúvida no Santos para jogo na Copa do Brasil

11/05/2022 | 16:43



Ainda sem se recuperar de dores musculares, o zagueiro Maicon pode desfalcar o Santos nesta quinta-feira, na partida da volta contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time paulista precisa reverter a derrota por 1 a 0, da ida, para avançar às oitavas de final.

O jogador vem reclamando de dores musculares na coxa esquerda nas últimas semanas. Ele chegou a ser poupado no jogo de ida contra o rival paranaense. Nesta quarta, ele fez atividades mais leves e não fez parte do treino principal no CT Rei Pelé.

Se o experiente defensor não entrar em campo, o técnico Fabián Bustos deve escalar Velázquez ao lado de Eduardo Bauermann, mantendo a formação de dois zagueiros no setor.

Outro desfalque praticamente certo é no ataque. Ângelo se recupera de problema muscular e pode ser preservado nesta quinta. O ataque deve ter Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Mas a maior baixa santista estará no próprio banco de reservas. Bustos foi expulso no fim do jogo de ida e vai cumprir suspensão neste meio de semana. Em seu lugar estará o auxiliar Lucas Ochandorena.

Uma das apostas de Bustos para enfrentar o Coritiba é o volante uruguaio Rodrigo Fernández. Com rápida adaptação ao time, ele será titular mais uma vez. "Estou muito feliz por ganhar confiança do técnico e ter oportunidades. Eu vim preparado para ajudar e encontrar meu lugar", comentou o jogador, nesta quarta.

"A partida de amanhã (quinta) vai ser muito difícil. Temos que buscar o resultado, estamos atrás por 1 a 0, e jogamos com ele duas vezes recentemente. Conhecemos e sabemos que são bons, com muita intensidade. Temos nossas armas para machucá-los e tomara que consigamos dar volta na série e avançar na Copa", afirmou.