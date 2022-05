Selena Gomez desabafa após ser acusada de imitar Hailey Bieber: Não faço ideia do que eu fiz, sinto muito

11/05/2022 | 16:10



Matou eles com bondade! Fazendo jus a sua música, Kill 'Em With Kindness, Selena Gomez não ficou calada após ser acusada de estar imitando Hailey Bieber, a esposa de Justin Bieber - com quem a cantora teve um relacionamento conturbadíssimo.

Na última terça-feira, dia 12, Selena publicou um vídeo no TikTok mostrando sua rotina com o rosto e alguns internautas acharam que ela estava debochando de Hailey. A teoria surgiu, pois a modelo também publicou uma série de vídeos se maquiando e fazendo sua skincare.

É por isso que acredito na importância de cuidar de sua saúde mental. Pessoal, não faço ideia do que eu fiz, mas eu realmente sinto muito. Zero má intenção. Excluindo em breve, Selena desabafou - e logo em seguida desativou os comentários da publicação.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a cantora fala sobre saúde mental em suas redes. Recentemente, a artista de 29 anos de idade abriu o coração e falou sobre seu transtorno bipolar.