Luisa Mell é internada após ter convulsão e desabafa: Muito estresse, não sei se consigo viver assim

11/05/2022 | 14:10



Luísa Mell usou as redes sociais para desabafar na tarde desta quarta-feira, dia 11. A ativista e defensora dos direitos dos animais revelou que foi internada na última terça-feira, dia 10, após ter uma convulsão.

Nas imagens, Mell aparece abalada e diz ainda não saber o que pode ter causado seu problema de saúde. Aos prantos, ela conta:

- Vocês acreditam numa coisas dessas? Fui internada ontem, tive uma convulsão. Cai no chão bati as minhas costas. Não sabem ainda o que é. Mas também é muito estresse. Não sei se consigo viver assim. Todo mês, implorando. O Brasil inteiro, todo mundo me pede, pra eu salvar cachorro. E quando eu não salvo falam que eu sou uma farsa. E quando eu salvo... Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, eu não sei mais gente, eu não posso me matar desse jeito. Desculpa.

Logo depois, Luísa tenta continuar o desabafo, mas o vídeo é cortado antes que ela termine de falar. Aos 43 anos de idade, ela trabalha também como apresentadora, atriz e escritora.