Irmão de Ariana Grande se casa com ator em casamento temático de Star Wars

11/05/2022 | 13:45



O irmão da cantora Ariana Grande, Frankie Grande, se casou com o ator Hale Leon, em uma cerimônia privada no último de 4. A revelação foi feita pelo Instagram do casal nesta última terça-feira, 10.

O casal, que é fã de Star Wars, não escolheu a data por acaso. Toda a decoração do casamento foi inspirada na história lendária.

"Hale e eu nos casamos em uma pequena cerimônia galáctica íntima na casa da minha família na Flórida, no dia 4 de maio, porque nós dois somos realmente nerds", relatou Frankie Grande na postagem na rede social.

No dia 4 de maio é celebrado o Dia de Star Wars e a data surgiu a partir da citação mais famosa da história, "May the force be with you" ("Que a força esteja com você", em tradução).

Uma outra forma de ler a frase, em inglês, seria: "May the Fourth be with you" ("Que o 4 de maio esteja com você"), e foi desse trocadilho que surgiu a ideia de instituir a data como a oficial de Star Wars.

Grande ainda revelou que foi sua mãe, Joan Grande, quem realizou a cerimônia do casamento.

"Foi a cerimônia mais linda, oficiada pela minha incrível mãe, o que nos aproximou ainda mais quando fizemos nossos votos diante de nossas famílias e diante de Deus! ... Seguimos nosso casamento com um fim de semana de despedida de solteiro, em conjunto, com jogos com alguns amigos e familiares", disse.

O dançarino ainda fez uma declaração de amor ao marido.

"Estou mais feliz do que já estive? o homem dos meus sonhos, nossas famílias se fundiram tão lindamente, e estamos a caminho do felizes para sempre. Eu te amo Hale Grande. Estou tão honrado por ser seu marido".