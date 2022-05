Ônibus da dupla Conrado & Aleksandro sofreu mais de 180 multas - maioria por excesso de velocidade

11/05/2022 | 13:11



Excesso de multas! Segundo um levantamento feito pelo Balanço Geral, da Record TV, o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro sofreu mais de 180 multas - em sua maioria por excesso de velocidade.

Após a exibição da reportagem, a assessoria da dupla emitiu um comunicado nas redes sociais e garantiu que um vídeo divulgado nas redes sociais não condizem com o momento do trágico acidente, que tirou a vida de Aleksandro.

As imagens não condizem com o momento do acidente, não comprovam a velocidade do veículo no momento, e tampouco com o local da colisão, afirmaram na nota.

Nesta terça-feira, dia 11, o delegado responsável pelo caso falou sobre o depoimento do motorista:

Ele estava tranquilo. Disse que tem 32 anos de experiência e que já trabalhou para a dupla sertaneja Thaeme e Thiago. Ele afirmou que realmente o pneu estourou e que por isso perdeu o controle do ônibus. Garantiu também que não estava correndo, contou.

Vale pontuar que além de Aleksandro, mais cinco pessoas faleceram no acidente: os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

Viúva de Aleksandro desabafa nas redes sociais

Tatiele Toro, viúva de Aleksandro, usou os Stories do Instagram para desabafar sobre a saudade que está sentindo. Com diversas fotos, ela abriu o coração e emocionou a todos:

Foram dez anos de muito amor... aprendizado... medo... teve sofrimento, felicidade. Intensos como nós dois. Meu coração chora. Lembrar dos sonhos... que ainda não tivemos tempo de viver! Faltou tempo, faltou organização, não sei dizer... ainda fico procurando a resposta, escreveu.

No Feed, ela também se pronunciou:

Você saiu sexta e não voltou? tantos planos? tantos sonhos e eu te esperando, escreveu na legenda.