Marina Ruy Barbosa revela frustração ao se separar de Alexandre Negrão: Tento não alimentar esse sentimento

11/05/2022 | 13:11



Assim como muitas pessoas, Marina Ruy Barbosa também tem o sonho de ter filhos e formar uma família. Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz de 26 anos de idade, revelou que essa foi uma das questões mais difícieis quando decidiu se separar de seu então marido, Alexandre Negrão.

É frustrante, mas, ao mesmo tempo, tento não alimentar esse sentimento. Sou canceriana, sensível demais e, se penso muito nesse assunto, fico mal. Quero tanto ter minha família, meus filhos... Às vezes, me pergunto: Em que momento isso vai acontecer? Já fui para a terapia, voltei. São fases.

Entre polêmicas e cancelamentos

Para além das questões envolvendo a vida amorosa, o nome de Marina também fica em alta nas redes sociais quando o assunto é falta de posicionamento. A atriz recebe diversas críticas por não se posicionar políticamente, e preferir sempre o silêncio. Principalmente quando comparada a artistas como Anitta, Bruna Marquezine e Tatá Werneck.

Sei que, de alguma forma, me enxergam nesse lugar de isenta. Hoje, no entanto, tenho um olhar muito para mim, não no sentido egoísta. Mas é uma busca de autoconhecimento. Coisa em que a terapia tem me ajudado. Entendi que tenho um limite para suportar ataques nas redes sociais. Acho cruel compararem o limite de uma pessoa com o de outra. Uns podem achar que quem não xinga ou não se manifesta é covarde. Não é medo de perder seguidores ou trabalho. O medo até existe, mas é um medo em relação à minha saúde mental. Não há mais espaço para errar. Um deslize e você recebe uma série de julgamentos, explica Marina.

Sobre a comparação feminina, no entanto, ela tem opinião formada e não tem medo de falar:

A gente vive numa sociedade machista e vejo muitas comparações, e sempre entre mulheres. Crescemos ouvindo que Xuxa e Angélica eram rivais. Precisamos mudar essa história. Bruna [Marquezine] e eu passamos por isso o tempo inteiro. Somos da mesma geração, começamos na TV mais ou menos juntas... Essa rivalidade dá retorno, audiência em sites. E isso é tóxico para todos os lados envolvidos.

Com tanta pressão na web, Marina revela que às vezes preferia não se importar em ser o tempo todo politicamente correta.

Queria muito ligar o f**a-se, ser p***a-louca. Mas, infelizmente, sofro com esse jeito de ser. Minha vontade era ser menos caxias. Comecei a trabalhar muito nova e logo vieram as responsabilidades. Tenho algo que considero uma qualidade: dou valor para aquilo que me é dado. Se estou fazendo um trabalho e me pedirem para colocar o copo na posição X, é ali que a peça estará. E da melhor forma possível. Sei que sou exigente comigo mesma. Às vezes, me pego pensando: Está tudo bem, Marina! Você tem 26 anos, acalma seu coração.