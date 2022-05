Rodrigo Faro faz vídeo engraçado sobre ter só filhas meninas

11/05/2022 | 13:10



Não é novidade para ninguém que Rodrigo Faro conta com uma família bem grandona e que suas filhas são todas mulheres. O apresentador que é um super pai acabou indo até as redes sociais na última terça-feira, dia 10, para brincar com sua esposa, Vera Viel.

Como de costume, Rodrigo Faro posta muitos vídeos e imagens engraçadas em sua conta oficial do Instagram e recentemente ele brincou com Vera ao beijar a esposa e a cada beijo aparecer uma de suas três filhas. E tudo isso em ordem de nascimento, Clara que está com 16 anos de idade, Maria que tem 13 anos de idade e Helena de nove anos de idade.

E depois de aparecer a família completa, Rodrigo Faro não quer mais saber de beijar a esposa e sai correndo negando beijo pela casa. Tudo porque na legenda da publicação vinha a seguinte questão: não vai fazer um menino?, e ele aproveitou para brincar um pouquinho.