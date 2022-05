Sindicato de atores condena vazamento das imagens com nu frontal de ator de Grey's Anatomy: É assédio sexual

11/05/2022 | 13:10



Como você viu aqui, um espectador da peça Take Me Out violou as regras do teatro e divulgou imagens explícitas do ator Jesse Williams. Nos registros, o astro de Grey's Anatomy aparece completamente nu enquanto realizava uma cena do espetáculo da Broadway. Com a viralização das fotos e vídeos na web, o espaço em que foi realizada a performance divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais.

Segundo o acordo de confidencialidade do Second Stage Theatre, a audiência estava proibida de gravar conteúdos com os celulares, sendo orientada a manter dispositivos guardados em um local seguro no decorrer da peça. O objetivo era justamente evitar que imagens da apresentação fossem divulgadas. Inconformados com a quebra das regras impostas, o espaço compartilhou um texto em seu perfil oficial do Instagram condenando o ocorrido.

O Second Stage Theatre trabalhou para garantir a privacidade da companhia Take Me Out, criando um espaço sem telefone com capas de telefone trancadas em todas as apresentações. Estamos chocados que esta política tenha sido violada e imagens não autorizadas de nossa empresa de atuação tenham sido publicadas. É profundamente lamentável que um membro da plateia tenha escolhido desrespeitar a produção, seus colegas da plateia e, mais importante, o elenco dessa maneira. Tirar fotos nuas de qualquer pessoa sem o seu consentimento é altamente censurável e pode ter graves consequências legais. Postá-lo na internet é uma violação grosseira e inaceitável da confiança entre o ator e o público forjada na comunidade teatral. Estamos buscando ativamente solicitações de remoção e pedimos que ninguém participe da distribuição dessas imagens. O Second Stage também está adicionando mais funcionários ao teatro para fazer cumprir a política.

E não parou por aí! A Actors' Equity Association, composta por cerca de 51 mil profissionais da indústria teatral norte-americana que representa os artistas que trabalham nas apresentações teatrais ao vivo, também se posicionou. Kate Shindle, presidente da associação, disse:

Condenamos nos termos mais fortes possíveis a criação e distribuição de fotografias e vídeos de nossos membros durante uma cena de nudez.

O sindicato ainda associou o vazamento das imagens a assédio sexual.

Como atores, concordamos regularmente em ser vulneráveis ??no palco para contar histórias difíceis e desafiadoras. Isso não significa que concordemos em ter esses momentos vulneráveis ??amplamente compartilhados por qualquer pessoa que queira colocar um dispositivo de gravação no cinema. Quem fez isso sabia não apenas que eles estavam filmando atores sem seu consentimento, mas também que estavam violando explicitamente a proibição de gravação e distribuição do teatro.

Em cada apresentação, há um entendimento mútuo entre o público e os intérpretes de que estamos compartilhando uma experiência limitada a este tempo e lugar; essa confiança possibilita que nos exponhamos emocionalmente e fisicamente. Atropelar esse acordo distribuindo essas fotos e vídeos é tanto assédio sexual quanto uma violação terrível de consentimento, uma violação que impede nossa capacidade coletiva de contar histórias com ousadia e bravura.