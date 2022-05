Ataque russo causa vazamento de nitrato de amônio na Ucrânia

11/05/2022 | 12:56



Um bombardeio das forças russas no leste da Ucrânia levou a um vazamento de nitrato de amônio nesta quarta-feira, 11, e ao pedido que as pessoas da região não deixassem suas casas. Essa substância química, um fertilizante, foi a mesma que levou a uma explosão no Porto de Beirute, no Líbano.

O bombardeio ocorreu no centro de Sloviansk, cidade na região de Kramatorsk, e danificou o armazém onde era guardado o nitrato de amônio. Não há informações sobre mortos ou feridos.

As autoridades da cidade ucraniana pediram que as pessoas não se aproximem do armazém e fiquem dentro de suas casas, mas afirmaram que não há riscos imediatos para a população. O ataque da Rússia faz parte da ofensiva das forças de Vladimir Putin no leste ucraniano, com bombardeios nas cidades de Donetsk, Siversk e Avdiivka, além de Sloviansk. (Com agências internacionais).