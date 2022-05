Barra do Cahy – Conheça a primeira praia do Brasil

Redação

Em 2017, a Barra do Cahy, na Bahia, foi reconhecida como a primeira praia do Brasil. Segundo pesquisadores e historiadores, a região é o local que foi descrito na carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500. Foi na foz do Rio Cahy que a tripulação de Pedro Álvares Cabral fez sua primeira parada estratégica, por 40 horas, antes de ancorar em Porto Seguro (BA).

Barra do Cahy

No século 15, Cristóvão Colombo embarcou em uma expedição marítima para encontrar uma nova rota para as Índias e, acidentalmente, chegou à América Central. Após a viagem, que tinha sido financiada pela Espanha, Portugal organizou uma nova expedição com a expectativa de encontrar terra a oeste e uma nova rota para as Índias.

Naquela época, Portugal estava desfrutando o auge do comércio de especiarias da Índia (pimenta-do-reino, noz-moscada, perfumes e incenso), mercadorias valiosíssimas por serem raras no mercado europeu. A procura pela nova rota era justamente para garantir o acesso a esses itens.

O nome escolhido para liderar tal expedição foi o de Pedro Álvares Cabral, cavaleiro da Ordem de Cristo, que zarpou de Lisboa em 9 de março de 1500. No dia 22 de abril do mesmo ano, a tripulação avistou o Monte Pascoal e, no dia seguinte, desembarcou na praia da Barra do Cahy.

Passeios pela região

Quem vai à Praia da Barra do Cahy pode aproveitar a viagem para conhecer Prado, que fica a 47 quilômetros de distância e fica em uma região conhecida como Costa das Baleias. Este nome se dá por conta da migração de baleias jubartes entre junho e outubro, quando os animais descem das águas polares até a costa brasileira para acasalarem nas águas quentes.

A riqueza natural preservada na cidade, grandes falésias de areia, vários coqueiros e as tradicionais canoas e jangadas coloridas, utilizadas para a pesca artesanal, dão um charme especial à paisagem da orla marítima, que tem 84 quilômetros de extensão. Algumas praias não podem faltar no roteiro, como Balneário de Guaratiba, Cumuruxatiba, Corumbau, Paixão e Tororão.

