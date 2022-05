Parque das Nações recebe etapa do Circuito Andreense de Empreendedorismo

Renan Soares

Especial para o Diário



11/05/2022 | 11:50



O Circuito Andreense de Empreendedorismo chegou nesta quarta-feira (11) ao Parque das Nações, para levar aos comerciantes e empreendedores da região todas as informações necessárias para melhorar os resultados de seus negócios. Os estandes do programa estão instalados na Praça Waldemar Soares, ao lado do Santuário Senhor do Bonfim, na rua Oratório, 1.458, começando às 10h e indo até às 16h. O endereço é Rua Oratório, 1.458. A abertura do evento contou com a presença do prefeito do município, Paulo Serra (PSDB) e do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, além de outras autoridades.

“Temos duas questões conceituais neste circuito, da descentralização, levar o poder público até o empreendedor, com informações, com linha de crédito, com encaminhamentos, medimos também a demanda de mão de obra através da escola de Ouro, e o atendimento direto mesmo, fazer essa sintonia direta para atender problemas reais do dia a dia que acabam surgindo dos empreendedores e da população de uma forma geral”, discursou Paulo Serra, durante a abertura da etapa do Circuito.

Entre os estandes presentes nesta etapa, estão: Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), com diversos serviços para empresas; CPETR (Centro Público de Apoio de Emprego, Trabalho e Renda) para a realização de cadastros não apenas de currículos mas também para encontrar uma colocação no mercado de trabalho; Banco do Povo, para auxiliar os empreendedores que necessitam de crédito para seus negócios; Escola de Ouro Andreense, que realiza ações de divulgação sobre cursos profissionalizantes; além do SEBRAE (Serviço Barasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com sua unidade itinerante e a AGG Fiscal.

A ação se iniciou em 2018 e busca descentralizar a oferta de qualificação empreendedora, oferecendo capacitação e serviços às MPEs (Micro e Pequenas Empresas), ao levar informações e serviços para empreendedores que têm dificuldade de se deslocar até o Centro. Além das ações como as de hoje, que percorrem os bairros do município, o Circuito Andreense de Empreendedorismo tem etapas voltadas ao ensino remoto, como palestras. Todas as datas futuras do Circuito além de local e como a etapa será disponibilizada pode ser conferida pelo site http://bit.ly/Circuito2022.