Adriano Gannam é o terceiro eliminado de No Limite e Boninho mostra pegadas de onça no acampamento

11/05/2022 | 11:10



Coragem é uma característica que não pode faltar nos participantes de No Limite. Isso porque Boninho, o diretor do reality show, mostrou um episódio para lá de curioso que aconteceu nos bastidores das gravações. Em plena Praia do Coqueiral, no Ceará, a equipe encontrou pegadas de onça no acampamento.

Acabamos de achar essas pegadas de onça em um acampamento do No Limite, alerta total. Parece que são dois filhotes de uns sete quilos cada! Não é uma coisa fofa?, disse Boninho

Pelo amor de Deus, escreveu Ana Clara na publicação.

Se tiver que correr... ferrou, brincou Fernando Fernandes, o apresentador da atração.

E por falar em alerta total, muita coisa rolou no programa na última terça-feira, dia 10. A Prova de Imunidade exigiu agilidade, força, resistência e bom alvo de todos os participantes, como cavar na areia, destruir pedaços de cana e quebrar elementos pendurados. A Tribo Sol venceu e enquanto a Tribo Lua deu adeus ao primeiro integrante. Em consequência, Adriano Grannam levou a pior e foi o terceiro eliminado da temporada após receber a maioria dos votos.

Saio diferente da forma que entrei. Foi um desafio muito grande, eu prezo muito o silêncio e as pessoas falam o tempo todo. Já passei por outras experiências, mas nenhuma foi tão intensa como essa que passei aqui, disse.