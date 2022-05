Brenda Paixão e Matheus Sampaio assumem liderança após Prova das Mulheres no Power Couple Brasil

11/05/2022 | 11:10



Na última terça-feira, dia 10, aconteceu a revelação do ranking dos casais do Power Couple Brasil após o desafio emocionante da Prova das Mulheres. Por terem se dado bem na competição, Brenda Paixão e Matheus Sampaio saíram na liderança e encheram a mala de dinheiro com 114 mil reais.

Na dinâmica, as mulheres deveriam usar os parceiros como garras de máquinas para capturar pelúcias, como as encontradas em shoppings. Os homens estavam vendados e pendurados em uma estrutura controlada pela amada, que direcionava o mecanismo subindo e descendo para pescar os itens escondidos em uma piscina de bolinhas. As competidoras também orientavam verbalmente a sua dupla a pegar os bichinhos, sendo permitido capturar apenas um por vez. Cumpriam a prova os casais que conseguissem pegar a quantidade total dentro dos seis minutos estipulados.

Como resultado da prova, Matheus e Brenda garantiram o primeiro lugar no ranking dos casais, seguidos de Gabi e Cartolouco com 113 mil reais. Completando o top 3, estão Michele e Passa com 79 mil reais. Quem levou a pior foi Andreia e Nahim, que estão na lanterna do game com apenas seis mil reais.

Vale lembrar que o último casal do ranking de cada semana só escapa da DR se vencer a prova de casais.