Pai de Linn da Quebrada morre após cantora se reaproximar pouco antes de entrar no BBB22

11/05/2022 | 11:11



Linn da Quebrada está passando por momentos difíceis. Morreu na última quarta-feira, dia 10, o pai da ex-BBB22. De acordo com o jornal Extra, os dois haviam se reaproximado pouco antes dela entrar no reality show.

Ainda segundo as informações enviadas pela assessoria de imprensa, sr. Lino sofreu um infarto fulminante. Até o momento, Lina não se pronunciou nas redes sociais sobre a perda do ente querido, mas, em janeiro deste ano, a artista havia reencontrado o pai e feito um belo texto.

Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano todo para nós desatarmos, escreveu na ocasião.