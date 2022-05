VAIO FE14: notebook com Alexa integrada chega a partir de R$ 3.199

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/05/2022 | 10:55



A VAIO, marca japonesa representada no Brasil pela Positivo Tecnologia, lançou nesta terça-feira (10) no mercado nacional o notebook VAIO FE14. Trata-se do primeiro modelo da empresa com Alexa e o primeiro do País com a inteligência artificial e processadores Intel Core. O dispositivo pode ser adquirido na Amazon ou na loja oficial da VAIO por preços a partir de R$ 3.199.

O VAIO FE14 vem com processador Intel Core i3, i5 ou i7 de 10ª geração, além de sistema operacional Windows 11 Home e memória RAM de até 32 GB. Também tem SSD NVMe PCI ou HDD de até 1 TB. O modelo tem tela LCD de 14 polegadas, widescreen, antirreflexiva, resolução 1920 x 1080 Full HD e tecnologia LED, que promete amplo ângulo de visão, cores vivas, detalhes nítidos e visual imersivo.

Outro destaque da configuração é o som. Com dois alto-falantes de 2W posicionados na parte frontal e alimentados por um amplificador inteligente de dois canais, o conjunto promete experiência sonora livre de distorções.

O VAIO FE14 também chama atenção pela mobilidade. Tem apenas 19,8mm de espessura e 1,55 kg. Vem com Wi-Fi 802.11 AC Dual Band, que é três vezes mais rápido que a versão anterior. E a bateria de lítio de 37Wh tem alta durabilidade.

O dispositivo tem ainda touchpad confortável e teclado formato ABNT2 em português com 88 teclas isoladas e proteção contra derramamento de líquidos. Para completar, webcam VGA com dispositivo de cobertura para mais privacidade, além de trava Kensigton Lock antifurto e carregador de 40W.