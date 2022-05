Apple decreta a morte do iPod; relembre a evolução da linha

Outubro de 2001 – iPod Classic (1ª Geração): O primeiro modelo de iPod trazia uma tela monocromática com resolução 160 x 128 pixels. As principais características eram o espaço de 5 GB (que permitia carregar cerca de mil músicas) e o Click Wheel, que ainda operava de forma mecânica. | Crédito: Divulgação

Julho de 2002 – iPod Classic (2ª Geração): Esse iPod foi o responsável por realmente popularizar o aparelho. Com modelos de 10 GB e 20 GB, os usuários do Windows ganharam uma forma de passar músicas para o aparelho, primeiro via Musicmatch e depois por uma versão do iTunes para o sistema operacional. | Crédito: Divulgação

Janeiro de 2004 – iPod Mini (1ª Geração): Antes de ser conhecido como Nano, a linha de iPods com menor capacidade e visual mais discreto surgiu com o nome Mini. O modelo era basicamente uma versão reduzida do Classic e tinha versões de 4 GB e 6 GB. | Crédito: Divulgação

Outubro de 2004 – iPod Classic (4ª Geração – Photo): Além de trazer versões de 40 GB e 60 GB, o modelo ganhou suporte à exibição de fotografias coloridas e o abandono dos menus monocromáticos das versões anteriores. | Crédito: Divulgação

Janeiro de 2005 – iPod Shuffle (1ª Geração): O Shuffle foi criado para quem não fazia muita questão de armazenar milhares de músicas. Com a reprodução das faixas em ordem aleatória, o aparelho vinha com uma interface bem mais simples, sem qualquer tipo de visor, Scroll Wheel ou gerenciador de listas de reprodução. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2005 – iPod Nano (1ª Geração): Com a descontinuação do Mini, o Nano chegou ao mercado com modelos de 2 GB e 4 GB – mais tarde foi introduzida a opção com 1 GB. Os principais atrativos do aparelho foram a bateria com 14 horas de duração e a tela com resolução capaz de reproduzir até 65.536 cores. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2006 – iPod Nano (2ª Geração): A 2ª Geração do Nano ganhou um visual totalmente feito em alumínio. Além disso, recebeu uma tela mais resistente, consequência das reclamações dos donos da 1ª Geração. A vida útil da bateria foi aumentada para 24 horas. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2006 – iPod Shuffle (2ª Geração): Essa geração do Shuffle ganhou uma tamanho aproximadamente 50% menor do que a anterior. A entrada USB foi removida do aparelho, que ganhou um dock próprio para ser recarregado. Completando as novidades, o usuário podia encontrá-lo em várias opções de cores. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2007 – iPod Classic (6ª Geração): A partir da 6ª Geração, o modelo deixou de ser o carro-chefe para as novidades do iPod. Seus diferenciais ficaram por conta de uma interface redesenhada e a substituição do design branco pelo prateado. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2007 – iPod Nano (3ª Geração): Esse modelo ganhou um visual repaginado, com dimensões reduzidas e tela maior. As novidades ficaram por conta do sistema Cover Flow para a exibição de capas de discos e o suporte à reprodução de vídeos. A bateria suportava até 24 horas de reprodução de músicas e 5 horas de vídeos. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2007 – iPod Touch (1ª Geração): O Touch introduziu à linha iPod conexão via Wi-Fi e tela sensível ao toque. Também foi o primeiro modelo a permitir acesso direito à Apple Store, possibilitando a compra e transferência de músicas, jogos e aplicativos sem o intermédio de um computador. | Crédito: Divulgação

Fevereiro de 2009 – iPod Shuffle (3ª Geração): Este Shuffle eliminou os botões de controle e transferiu a tarefa para o fone de ouvido que acompanhava o aparelho. O modelo foi o primeiro a contar com o recurso VoiceOver, que falava para o usuário o nome da faixa reproduzida – bastante útil devido à falta de uma tela com tal informação. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2009 – iPod Nano (5ª Geração): A principal novidade desse aparelho era a possibilidade de tirar fotos e gravar vídeos. Além disso, o dispositivo contava com microfone interno, suporte a rádios FM, pedômetro embutido com suporte à tecnologia Nike+iPod e o recurso VoiceOver. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2009 – iPod Touch (3ª Geração): Para acompanhar os avanços do iPhone 3GS, essa geração ganhou melhorias de hardware que davam mais velocidade ao aparelho e versões com 32 GB e 64 GB. Além disso, foi incluída a possibilidade de controlar o aparelho por meio de comandos de voz pelo microfone embutido no fone de ouvido. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2010 – iPod Nano (6ª Geração): Com um design totalmente reformulado, esse modelo ganhou dimensões reduzidas e uma nova interface sensível ao toque. Os controles de volume agora ficavam na lateral do aparelho, que perdeu a opção de gravar e reproduzir vídeos. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2010 – iPod Shuffle (4ª Geração): A 4ª Geração retomou os botões de controle, mas permaneceu com a função VoiceOver. Ele também recebeu a opção Genius, que montava listas de reprodução automáticas baseadas em uma única faixa. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2010 – iPod Touch (4ª Geração): Mais uma vez seguindo os avanços do iPhone, esta versão do Touch ganhou uma câmera frontal para chamadas por vídeo e uma câmera traseira capaz de gravar vídeos e tirar fotos. Além disso, recebeu tela de retina display para maior qualidade na exibição de imagens. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2012 – iPod Nano (7ª Geração): A última versão do modelo teve a espessura mais fina entre todos os iPods já lançados: apenas 5 milímetros. Vinha com conexão Bluetooth, botão home para voltar facilmente para a tela inicial e sete cores disponíveis. O usuário ainda podia ouvir 30 horas de música direto. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2012 – iPod Touch (5ª Geração): Esse modelo introduziu o suporte à Siri, a assistente virtual da Apple, e integração com o Facebook. Permitia que o usuário desfrutasse de até 40 horas de reprodução musical e até oito horas de reprodução de vídeo. Pela primeira vez, o iPod Touch podia ser encontrado em cinco opções de cores. | Crédito: Divulgação

Setembro de 2015 – iPod Touch (6ª Geração): Com um design que lembra bastante o iPhone 5c, o modelo não mudou muito se comparado com a versão de 2012. Suas únicas melhorias são em relação às câmeras, que possuem 8 megapixels (principal) e 1,2 megapixels (auxiliar). Pode ser encontrado nas versões de 64 GB e 128 GB. | Crédito: Divulgação

Maio de 2019 – iPod Touch (7ª Geração): Este é o último lançamento da linha. Dentre os diferenciais do aparelho estão a possibilidade de fazer ligações ou videoconferências via Facetime e a compatibilidade com realidade aumentada pelo ARKit. Pela primeira vez, também trouxe opção de armazenamento de 256 GB (fora as menores, de 32 GB e 128 GB). É possível encontrá-lo em seis cores diferentes. | Crédito: Divulgação