Duo’s Taqueria: Duolingo anuncia restaurante mexicano nos Estados Unidos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/05/2022 | 09:55



A plataforma de idiomas Duolingo anunciou nesta terça-feira (10) o lançamento de seu primeiro restaurante. Com conceito de takeaway (apenas retirada de pedidos), o Duo’s Taqueria terá ??um menu de tacos inspirados na Cidade do México. O espaço será inaugurado em junho deste ano em Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA).

Além de provar o menu assinado pela chef Marcella Ogrodnik, os clientes terão a chance de ganhar desconto na refeição ao participar de um pequeno desafio de língua espanhola desenvolvido pelo Duolingo. Trata-se de uma única pergunta baseada em fala extraída diretamente do aplicativo. O prêmio pode ser de 10% a 20% no valor do pedido, um taco ou chips grátis, entre outros benefícios.

“O espanhol é a língua mais popular no Duolingo nos Estados Unidos. Como uma empresa de Pittsburgh, queríamos devolver um pouco do carinho à cidade. Com o Duo’s Taqueria, nosso objetivo é mostrar que qualquer pessoa pode falar um novo idioma, e que aprender algo novo pode ser divertido e recompensador”, explica Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.